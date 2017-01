NA HUSSEIN DEY Le Nasria face à Bizerte en amical le 9 janvier

Le NA Hussein Dey disputera un match amical contre son homologue tunisien, le CA Bizertin, le 9 janvier au stade Bsiri, comptant pour la préparation hivernale des deux formations, a indiqué le club Sang et Or. La formation husseindéene, conduite par le technicien français Alain Michel, s'est envolée lundi dernier pour Gammarth (Tunisie), dans le cadre de son stage hivernal qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier. Par ailleurs, le CA Bizertin, sous la houlette de Maher Kanzari, affrontera mercredi le CS Cheminots, avant de rencontrer le SS Zarzouna, jeudi puis l'équipe algérienne, le 9 janvier à 14h30. Tous les matchs auront lieu au stade Bsiri. Le NA Hussein-Dey a déjà bouclé son recrutement hivernal, avec l'arrivée du Guinéen Mohamed Coumbasa. Dans la foulée, le staff technique a décidé d'intégrer les deux joueurs Ibrahim Ferhat et Hocine Laribi dans l'effectif officiel après avoir passé six mois à s'entraîner avec l'équipe. Les deux dernières licences ont été accordées au Franco-Algérien, Mourad Satli, qui exerçait en Roumanie la saison écoulée, et Mehdi El Ouertani, un Algéro-Tunisien venu de la JS Kairouan (Ligue 1, Tunisie). Les Sang et Or, auteurs d'un parcours mitigé lors des 10 premières journées de la phase aller du championnat, sont revenus en force au cours des cinq dernières. Ils ont terminé à la 7e place la première manche en compagnie de l'USM Bel-Abbès avec

21 points chacun, accusant un retard de neuf unités sur le champion d'hiver, le MC Alger.