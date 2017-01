WEST HAM COMPTE FAIRE APPEL Bilic défend Feghouli

L'entraîneur de West Ham, Slaven Bilic, a défendu son joueur algérien Sofiane Feghouli, expulsé dès la 14e minute face à Manchester United (défaite 2-0) lundi soir, pour le compte de la 20e journée de Premier League anglaise. «Feghouli ne méritait pas l'expulsion. L'arbitre nous a vraiment lésés. La faute a été plutôt commise par le défenseur de Man United, Phil Jones», a déclaré le technicien croate à la presse après la rencontre. Le milieu de terrain algérien a écopé du carton rouge le plus rapide cette saison en championnat d'Angleterre. «Notre joueur a disputé le ballon en gardant le pied au sol et n'avait nullement l'intention de blesser son adversaire», a-t-il encore estimé. Suite à cette décision injuste de l'arbitre anglais, la direction de West Ham compte faire appel pour tenter d'annuler le carton rouge infligé à Sofiane Feghouli. D'après The Times, l'entraîneur des Hammers, Slaven Bilic, insiste sur cet appel suite à l'expulsion de Feghouli qui a créé la polémique en Angleterre. Feghouli (26 ans) traverse une période difficile après avoir été écarté de la liste des 23 joueurs de la sélection nationale qui disputeront la CAN de 2017. Le patron technique des Verts, le Belge Georges Leekens, a justifié cette décision en conférence de presse par «le manque de compétition» du joueur. Courtisé par l'O Marseille, Feghouli n'est par ailleurs, pas intéressé par un retour en France, selon L'Équipe qui a fait savoir qu'il est par contre emballé par l'idée de rejoindre l'AS Rome. Feghouli avait rejoint West Ham l'été dernier dans un transfert libre en provenance de Valence (Espagne).