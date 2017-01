SÉLECTIONS NATIONALES DE JUDO Le renouvellement se fera progressivement

une nouvelle génération sera bientôt lancée dans le bain

Ces judokas algériens prendront part au championnat d'Algérie Excellence (messieurs/dames) prévu ce week-end à la salle Harcha, pendant lequel certains d'eux eux seront repérés pour représenter l'Algérie lors des importantes échéances à venir.

Le renouvellement des sélections algériennes de judo se fera de manière «douce et progressive», a indiqué hier le directeur technique national (DTN), Samir Sebaâ, à deux jours du championnat d'Algérie Excellence (messieurs/dames), prévu ce week-end à la salle Harcha (Alger). «Nous sommes constamment en quête de nouveaux jeunes talents, mais le renouvellement des différentes sélections nationales se fera de manière «douce et progressive», car il n'est pas dans notre intérêt de brusquer les choses», a expliqué le DTN de la Fédération algérienne de judo (FAJ). Certains internationaux algériens sont déjà trentenaires, à l'instar de Lyès Bouyacoub (33 ans), mais d'après la direction technique nationale, «ce sont ces judokas qui représentent les meilleures chances de médailles à court et moyen termes», d'où la nécessité de ne pas les négliger. Ces athlètes seront d'ailleurs présents lors du championnat d'Algérie Excellence (messieurs/dames) prévu demain et samedi à la salle Harcha-Hacène et pendant lequel seront repérés les judokas qui représenteront l'Algérie lors des importantes échéances à venir, notamment aux championnats d'Afrique 2017, prévus les 5 et 6 avril à Madagascar. Habituellement, le championnat national Excellence est destiné uniquement aux huit seniors les mieux classés, aux champions des sept régions, ainsi qu'aux quatre meilleurs espoirs et juniors (messieurs/dames), mais «cette année verra exceptionnellement la participation d'autres judokas», selon la même source.

Outre les internationaux engagés dans les JO 2016 à Rio, comme Lyès Bouyacoub (-100 kg) qui n'ont pas eu l'occasion de décrocher leur qualification pour ce championnat Excellence, la DTN devrait procéder en effet au repêchage des éléments qui étaient blessés pendant la même période.

«Ces judokas font partie de l'élite nationale et leur présence est indispensable dans ce championnat Excellence, surtout que nous espérons en profiter pour repérer les athlètes qui représenteront les couleurs nationales dans l'immédiat», a expliqué Sebaâ. Cette compétition sera par ailleurs l'occasion d'honorer d'anciens athlètes et dirigeants «ayant beaucoup donné» à la discipline. «Nous sommes en train d'établir une liste, par ordre de priorité. Les anciens devant être honorés vont recevoir des cadeaux symboliques en même temps que les médaillés de ce championnat Excellence», a promis Sebaâ.