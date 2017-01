CS CONSTANTINE Les Sanafir au coeur de manipulations

Par Bachir BOUTEBINA -

Il semble bien que la guerre des clans continue de plus belle, et au moment où il est devenu impératif pour le CSC de mettre à profit cette trêve afin d'affûter ses armes, puisque les Sanafir se retrouvent au coeur d'une situation des plus préjudiciables.

Les échos qui nous parviennent au quotidien de l'antique Cirta, concernant le club phare de la ville des Ponts, en l'occurrence le CS Constantine, ne sont guère des plus rassurantes pour le Doyen de l'Est.

Pour preuve, il ne se passe pas un jour sans que l'on annonce, via notamment les médias, que les Sanafir sont de nouveau au coeur de graves manipulations, et dont les dernières en date, ont même failli voir le nouveau coach des Clubistes, en l'occurrence Abdelkader Amrani, rendre le tablier à son tour, avant de revenir sur sa décision de partir.

L'ex-coach du MO Béjaïa et l'ES Sétif serait effectivement sur le point de quitter de sitôt le ténor constantinois, dont le nouveau directeur général, en la personne d'Abdelwahab Souici, aurait annoncé son départ officiel du poste que lui avait désigné d'occuper l'Entp, au cours de la fin de l'année précédente. Mr. Souici, qui avait été, pour rappel, choisi comme nouveau DG du CS Constantine, en remplacement du précédent comité directeur que présidait Samir Boulahbib, et qui a été derrière le recrutement de l'entraîneur Amrani à la fin de décembre 2016, a déclaré haut et fort que des personnes très malveillantes agiraient actuellement de façon à ce que le CSC soit relégué en Ligue 2, et ainsi provoquer le retrait de l'Entp.

Le désormais ex-premier responsable de la direction générale de la formation clubiste, a ajouté devant les médias qu'il avait fait le choix de partir au moment opportun, après avoir remis sur rails le CS Constantine, et que la cinquantaine de supporters qui l'avait insulté dernièrement à Oran, étaient en réalité des personnes manipulées par ceux-là même dont les intentions sont devenues très claires. Il faut d'ailleurs rappeler que dès sa première séance d'entraînement avec les Sanafir, le coach Amrani s'est retrouvé en présence d'un groupe de supporters qui exigeaient avec force le départ de Merzougui, l'actuel émissaire officiel de l'Entp.

Une situation des plus déplorables, déjà rapportées par nos soins en début de semaine dans ces mêmes colonnes.

Amrani qui s'est d'ailleurs rétracté avant de conduire son nouveau club à Oum El Bouaghi, où les Sanafir ont perdu un match amical face à son dernier hôte Chaoui de l'USC (4-2), va-t-il être réellement en mesure de poursuivre sa mission avec le CS Constantine, tant la situation est devenue explosive, et surtout des plus floues et incertaines au sein du ténor de l'Est?

Il est aussi utile de rappeler que le CSC joue désormais sa survie en Ligue 1 Mobilis en occupant une très peu reluisante place de premier relégable avec 14 points. Il est donc très clair que pour l'instant, le bilan actuel sur le plan purement sportif est actuellement catastrophique pour ce ténor dont la tutelle actuelle, sise à Hassi Messaoud, avait vu très grand avant l'entame de la saison en cours. Il est vrai qu'après le retrait de Tassili Airlines, au terme de la précédente saison, et l'avènement de l'Entp à la tête du CS Constantine, tout portait à croire que les Sanafir allaient bel et bien jouer les premiers rôles en championnat, et même en coupe d'Algérie, d'autant plus que la nouvelle tutelle avait recruté au prix fort plusieurs joueurs de renom, et non des moindres. Mais ni les efforts consentis sur le plan financier ni la richesse d'un effectif des plus qualitatifs, n'ont suffi pour permettre aux camarades de l'emblématique capitaine Yacine Bezzaz, qui figure aujourd'hui parmi les meilleurs ténors du moment. Pis encore, il semble bien que la guerre des clans continue de plus belle, et au moment même où il est devenu impératif pour le CS Constantine de mettre réellement à profit cette nouvelle longue trêve que vient de décréter la LFP, afin d'affûter ses armes, les Sanafir de l'antique Cirta se retrouvent au coeur d'une situation des plus préjudiciables pour leur avenir en Ligue 1 Mobilis. Dixit un concitoyen Constantinois, fan de longue date du MO Constantine, et qui confiait très récemment à nos confrères de la Chaîne III ceci: «Certes, je suis un authentique mociste, mais je suis complètement dépité par ce qui se passe cette saison au sein d'un club constantinois aussi prestigieux, et qui avait rendu un peu de fierté à notre ville. Constantine est une véritable cité du football, et qui a déjà perdu un club comme le MOC. Alors je vous laisse imaginer un peu, si par malheur le gâchis actuel au sein du CSC devait perdurer cette saison!». Il est vrai que devant ce qui se trame actuellement au quotidien au sein, et aussi en dehors du CS Constantine, n'annonce vraiment rien de bon à l'horizon pour les milliers d'authentiques fans des Sanafir de l'Est.



Ligues 1 et 2 (mercato d'hiver)

Aucune nouvelle licence n'a été enregistrée

Aucune demande de licence nouvelle des clubs des Ligues 1 et 2 n'a été enregistrée au niveau de la Ligue de football professionnel depuis le début de la période des transferts d'hiver le 15 décembre dernier, a rapporté hier la Fédération algérienne de football sur son site officiel. La licence en ligne sera mise à l'essai pendant le mercato d'hiver pour être généralisée dès la saison 2017-2018, précise l'instance fédérale. Les deux championnats des Ligues 1 et 2 observent actuellement une trêve depuis le 29 décembre, soit au lendemain des 8es de finale de la coupe d'Algérie. La Ligue 1 reprendra ses droits le 20 janvier. Le mercato hivernal se poursuivra jusqu'au 15 janvier.