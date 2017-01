COURTISÉ EN ANGLETERRE, EN ESPAGNE ET EN ITALIE Boudebouz vers d'autres horizons

Par Lounès MEBERBECHE -

le meneur de jeu de Montpellier serait déja prêt à plier bagage de nouveau

Malgré sa blessure, auteur d'une première partie de saison pleine avec Montpellier, l'international algérien, Ryad Boudebouz (26 ans: 16 matchs, 7 buts en L1 cette saison) plaît à plusieurs clubs huppés du Vieux Continent et ne devrait pas tarder à bouger.

Selon les informations de L'Equipe, les dirigeants de la Lazio Rome, déjà intéressés par le joueur l'été dernier, ont initié des premiers échanges pour enrôler l'international algérien dès cet hiver. Privé de CAN en raison d'une récente opération du ménisque droit, l'ancien Bastiais aurait également été approché par Villarreal, le Celta Vigo, West Bromwich Albion, Everton et Newcastle. A moins d'une belle offre, on imagine mal Louis Nicollin se séparer de son meneur de jeu algérien, sous contrat jusqu'en juin 2019, en cours de saison. D'autres pistes encore plus chaudes sont évoquées pour l'international algérien, comme celle déjà annoncée auparavant, à savoir l'intérêt de l'OM. Newcastle pourrait aussi vite jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Avec l'arrivée de Frank McCourt à la tête de l'Olympique de Marseille, le club tente d'oublier des derniers mois difficiles. L'homme d'affaires américain pourrait d'ores et déjà investir près de 75 millions d'euros en vue de ce mercato hivernal, et l'ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers s'activerait en coulisses. Andoni Zubizarreta multiplierait les pistes, dont celle menant vers Ryad Boudebouz. L'international algérien, actuellement blessé, pourrait néanmoins s'envoler vers l'Angleterre. D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, Newcastle deviendrait un concurrent de poids pour les Phocéens. Les Magpies visent la remontée en Premier League, et souhaiteraient se renforcer pour y parvenir. Rafael Benitez se serait directement renseigné au sujet du milieu de terrain de Montpellier, mais Louis Nicollin ne serait pas disposé à laisser filer son joueur cet hiver. A cet effet, d'après les dernières informations relayées par nos confrères de Foot Mercato, Newcastle United aurait approché la direction du club héraultais pour en savoir davantage sur la situation de l'international algérien. Mais pour l'instant, Ryad devrait se montrer patient et poursuivre sa rééducation suite à son opération du ménisque avant de relancer sa saison peut-être dans une nouvelle aventure, pourquoi pas en Angleterre et rejoindre ainsi ses compatriotes, Slimani, Mahrez, Feghouli et Guedioura.