PRÉPARATION À LA CAN 2017 : LES VERTS PRÉPARENT LE DOUBLE TEST CONTRE LA MAURITANIE Leekens à la recherche de son système

Par Saïd MEKKI -

bentaleb et ses partenaires devraient cravacher dur lors de ce stage afin d'être prêts pour la can 2017

Le sélectionneur national indique bien que «c'est lors des entraînements et à l'issue des deux matchs amicaux contre la Mauritanie que je pourrais dégager mon onze type».

Le temps presse et le sélectionneur de l'Equipe nationale, le Belge Georges Leekens, se base sur la double confrontation amicale face à la sélection mauritanienne, prévue respectivement les 7 et 10 du mois en cours, pour bien préparer son équipe à l'aventure gabonaise. Si d'une manière générale et compte tenu de l'expérience des joueurs convoqués, d'aucuns peuvent annoncer le «onze» rentrant, mais force est de reconnaître que seul le staff technique qui travaille dans l'immédiat avec les joueurs est capable de déterminer les plus en forme. A titre d'exemple et au vu de l'expérience des joueurs algériens rentrants pour le premier match des Verts en coupe d'Afrique des nations, prévue dans quelques jours au Gabon, contre le Zimbabwe, on aura l'effectif suivant (l'expérience étant un critère de choix): M'Bolhi, Belkaroui, Cadamuro, Meftah, Mandi, Ghoulam, Bentaleb, Taïder, Brahimi, Mahrez, Slimani. Seulement, le problème est que la défense algérienne telle qu'elle se présente, en dehors de Meftah, n'a pas encore convaincu. Et c'est là que tout est remis en cause. Ayant donc eu une idée sur les joueurs avec le peu de temps qu'il a eu depuis son arrivée chez les Verts il y a quelques mois, Georges Leekens croit en cette sélection algérienne et veut pousser les joueurs à faire les efforts nécessaires pour arriver à passer le cap du premier tour dans ce groupe très difficile où on retrouve le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal. D'ailleurs, le sélectionneur belge indique bien que «c'est lors des entraînements et à l'issue des deux matchs amicaux contre la Mauritanie que je pourrais dégager mon onze type». La sélection mauritanienne de football se trouve depuis mardi à Alger en vue de la double confrontation amicale face à l'Algérie. Dirigée par le technicien français Corentin Martins, l'équipe de Mauritanie s'est déplacée avec un groupe composé de joueurs locaux et professionnels. Le premier match amical se jouera samedi prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h) alors que le second aura lieu trois jours plus tard au Centre technique national de Sidi Moussa. Donc lors des séances d'entraînements qui ont débuté lundi dernier avec un groupe restreint avant l'arrivée des retardataires hier, Leekens n'aura pour ainsi dire que trois jours pour préparer le premier match amical des Verts contre la Mauritanie. Et là, compte tenu du fait qu'il veut ménager les retardataires pour la récupération, Leekens effectuerait des tests importants pour le reste du groupe afin de dégager les plus en forme à ses yeux. A cela, il devrait donc ajouter ceux laissés au repos lors de ce premier match de samedi prochain pour le second test décisif de mardi à huis clos face aux mêmes mauritaniens pour dégager enfin le système de jeu à mettre en application lors du premier match contre le Zimbabwe. Ce match dont d'aucuns savent l'importance capitale pour le côté moral et surtout la confiance doit être impérativement remporté par les Verts. Et c'est pourquoi Leekens annonce que sa tactique serait basée sur l'«offensive sans toutefois laisser des brèches sur le plan défensif». Et pour arriver à l'application d'un tel système, il va falloir que les joueurs travaillent en groupe: en d'autres termes attaquer en groupe et se défendre en groupe, et cela nécessite bel et bien une forme physique impeccable... Enfin, il est utile de rappeler que l'Equipe nationale s'envolera le 12 janvier pour le Gabon à bord d'un avion spécial. A la CAN 2017, l'Algérie évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville, en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe. L'Equipe nationale algérienne de football entamera le tournoi le 15 janvier face au Zimbabwe avant de défier la Tunisie le 19 janvier puis le Sénégal le 23 janvier.



Slimani, Mahrez, Brahimi et Guedioura complètent le groupe

Les joueurs Islam Slimani, Riyad Mahrez, Yacine Brahimi et Adlène Guedioura ont rejoint hier le stage de la sélection nationale qui prépare au Centre technique de Sidi Moussa la CAN de 2017 au Gabon. Les Verts ont débuté lundi leurs préparatifs pour le rendez-vous continental en effectuant une première séance en fin d'après-midi et à laquelle ont pris part 19 joueurs.