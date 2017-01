Mesbah: "Apporter mon expérience pour aider l'équipe"

L'arrière gauche de Crotone, Djamel Mesbah, de retour en sélection nationale après deux ans d'absence, a indiqué à Alger, que son rôle au sein de l'effectif des Verts sera d'apporter son expérience pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. «J'ai toujours été à la disposition de la sélection nationale. Cette convocation vient récompenser mon bon début de saison. Mon rôle au sein de l'effectif consiste à apporter mon expérience pour porter l'équipe vers le haut», a déclaré Mesbah lors de la zone mixte organisée mercredi au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa. Pour la CAN 2017, l'international algérien a estimé que l'Algérie évoluera dans un groupe «assez relevé» avec des adversaires de taille, à l'image de la Tunisie et du Sénégal. «Le plus important c'est de débuter la compétition par une victoire face au Zimbabwe et éviter de faire les mêmes erreurs du passé. Je pense qu'il faut aborder la compétition, match par match, pour essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas ramener le trophée en Algérie», a-t-il insisté. Mesbah (32 ans), qui a disputé deux Coupes du monde avec l'Algérie (2010 et 2014), est revenu sur la non-convocation de deux piliers des Verts, à savoir Sofiane Feghouli et Carl Medjani. «Nous sommes des joueurs professionnels. Il faut respecter les choix du sélectionneur», a-t-il lancé, assurant que «Medjani et Feghouli sauront rebondir pour revenir en sélection».