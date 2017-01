ARBITRES Remise des badges internationaux

La Commission fédérale de l'arbitrage a organisé avant-hier au Centre des loisirs de Tikjda une cérémonie de remise des badges aux arbitres internationaux. Quatorze arbitres ont reçu leurs badges dont sept directeurs de jeu et sept arbitres assistants. Liste des directeurs de jeu internationaux: Mehdi Abid-Charef, Saïd Aouina, Mustapha Ghorbal, Lahlou Benrabah, Abderrezak Arab, Lotfi Bekouassa et Nabil Boukhalfa. Liste des arbitres assistants internationaux: Abdelhak Etchiali, Sid Ali Brahim El Hamlaoui, Mokrane Gourari, Mohamed Serradj, Bouabdellah Omari, Nabil Bounoua et Abbès Akram Zerhouni. Benouza, Houasnia et Ayouni honorés. Durant la même cérémonie, la Commission fédérale de l'arbitrage honorera trois arbitres partis cette saison à la retraite. Il s'agit de Mohamed Benouza, Faourk Houasnia et de Mme Safia Ayouni.