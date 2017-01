BOUCHERIT ET BENALI S'ENGAGENT AU MO BÉJAÏA Boulemdaïs, Bouchema et Ghoul prochaines cibles

Lanterne rouge de la Ligue 1, le MO Béjaïa est passé à la vitesse supérieure en matière de recrutement en engageant Antar Boucherit et Salim Benali, en attendant Hamza Boulemdaïs, Nassim Bouchema et Nadjib Ghoul, a-t-on appris avant-hier auprès de la direction du club bougiote. Boucherit, qui a quitté le MC Alger, a été le premier à rejoindre le MOB à l'occasion du mercato hivernal. Il a signé son contrat mercredi soir. Pour sa part, Benali a fait avant-hier son retour au MOB qu'il avait quitté l'été dernier pour rejoindre le MC Oran. Les deux joueurs seront suivis par Bouchema, Boulemdaïs et le gardien de but Ghoul, tous les trois libérés cet hiver par le CR Belouizdad, l'ES Sétif et le CS Constantine respectivement, ajoute la même source. Le MOB, qui a engagé un nouvel entraîneur, en la personne de Mohamed Henkouche, jouera toutes ses cartes lors de la phase retour pour sauver sa peau de la relégation. Les Crabes, finalistes malheureux de la précédente édition de la coupe de la CAF, ont terminé la phase aller à la 16e et dernière place avec 11 points, à cinq longueurs du premier non-relégable le CA Batna (14e, 16 pts). Le coup d'envoi de la phase retour est prévu pour le 20 janvier.