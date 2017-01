CHALLENGE NATIONAL DE CROSS-COUNTRY 2000 athlètes présents le 14 janvier à Alger

Environ 2000 athlètes des deux sexes prendront part au challenge national de cross-country, prévu le samedi 14 janvier à Bouchaoui (Alger), a annoncé jeudi la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Organisée par la Ligue algéroise d'athlétisme (LAA) sous l'égide de la FAA, la compétition est ouverte aux catégories U18 (garçons et filles), U20 (garçons et filles) et seniors (messieurs et dames). Le challenge national de cross-country est composé de 10 étapes. La 5e étape aura lieu aujourd'hui à Chlef, après l'annulation de la 4e le week-end dernier à Bordj Bou Arréridj.