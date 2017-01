CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U20 D'ATHLÉTISME Ould Ali et le SG de la CAA en discussion à Tlemcen

L'organisation du Championnat d'Afrique d'athlétisme des moins de 20 ans, prévu du 12 au 16 mai 2017 à Tlemcen, a été au centre de discussions entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali et le secrétaire général de la Confédération africaine de la discipline (CAA), Lamine Faty. En prévision de cette compétition continentale, le responsable de la CAA effectue une visite de travail en Algérie. Le président de la Fédération algérienne, Amar Bouras, était présent à cette séance. Lors de la rencontre, Ould Ali a assuré «l'engagement de son département à travailler de concert avec la CAA et la Fédération algérienne pour la réussite de cet événement dont les principaux acteurs, les U20, représentent la relève de l'athlétisme africain», indique un communiqué du ministère. De son côté, Lamine Faty a tenu à saluer «le rôle joué par l'Algérie dans le cadre de la promotion du sport en général et de l'athlétisme en particulier».