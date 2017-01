CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE VOLLEY-BALL Alger abrite la 3e réunion de la Zone Une

La Fédération algérienne de volley-ball (Favb) abrite la 3e réunion du bureau exécutif de la Zone Une de la Confédération africaine (Cavb), aujourd'hui à Alger, a-t-on appris avant-hier de l'instance fédérale. L'ordre du jour de la rencontre prévue à 15h portera sur la lecture pour adoption des bilans moral et financier de l'année 2016, la présentation pour étude du plan d'action de la zone pour 2017 et le projet des différentes activités de la même année, avec une priorisation des événements.

Outre le président de la Favb, Okba Gougam, la réunion sera tenue en présence des autres membres de la Zone Une de la Cavb, représentant la Tunisie, le Maroc et la Libye, en plus du secrétaire général de la zone, l'Algérien Mourad Khenifi.

Les travaux seront rehaussés par la participation du 1er vice-président de la CAVB, le Tunisien Mounir Benslimane. La précédente réunion du Bureau exécutif de la Zone Une/Cavb a eu lieu en 2016 à Tunis, la seconde s'était déroulée au Maroc en 2015 et la première remonte à l'année 2014 à Alger.