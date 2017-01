CROSS NATIONAL DE L'ANP Plus de 1000 athlètes présents à Ouargla

Mille cinquante-cinq athlètes de la 4e Région militaire (4e RM) ont pris part au cross de l'ANP qui s'est déroulé avant-hier au complexe sportif de cette RM à Ouargla. Cette manifestation sportive, à laquelle ont participé sur des parcours de 5 à 12 km, des athlètes de différents grades et unités relevant de la 4e RM, s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le coup d'envoi de cette course a été donné, au nom du commandant de la 4e RM, par le commandant régional de la défense aérienne, le général Assam Bouakez, qui a mis en exergue l'importance de ces manifestations sportives pour le renforcement des aptitudes physiques et psychologiques et l'ancrage de l'esprit sportif chez le militaire.