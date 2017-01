JOURNÉE NATIONALE DU CROSS DE L'ANP Plus de 1300 coureurs à Blida

Plus de 1300 coureurs, répartis en quatre catégories d'âge, ont pris part, avant-hier à Blida, à la Journée nationale du cross de l'Armée nationale populaire (ANP), abritée par l'Ecole des techniques de l'intendance de la 1ère Région militaire (PRM). Les catégories participantes sont représentées par les 18-25 ans, les 26-32 ans, les 33-40 ans et les plus de 40 ans. Dans son allocution d'ouverture de cet événement sportif militaire, le chef du service des sports militaires auprès de l'état-major de l'ANP, le général Amar Kerriche, a souligné l'importance accordée à ce type de compétition considérée comme la «base de la préparation de l'élément militaire au combat». Le général Kerriche a, également, réitéré la détermination du Haut commandement de l'ANP à donner un nouveau souffle au sport militaire qui contribue à la garantie de la disponibilité permanente des éléments militaires, et ce en encourageant tous ses éléments à la pratique sportive et en leur permettant de faire montre de leurs aptitudes et capacités physiques et techniques. Le chef du service des sports militaires auprès de l'état-major de l'ANP a, par la suite, présidé la cérémonie de remise de médailles aux lauréats de ce cross national.