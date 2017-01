LIGUE 2 MOBILIS Le début de la phase retour fixé au 13 janvier

La 16e journée du Championnat de Ligue 2 Mobilis, coïncidant avec le début de la phase retour de la compétition, se jouera les 13 et 14 janvier, a annoncé avant-hier soir la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Sept matchs sur huit sont programmés pour le vendredi 13 janvier alors que la journée sera clôturée le lendemain avec le match USM Blida-JSM Skikda, précise l'instance dirigeante du football national. La LFP a également dévoilé le calendrier des 17e, 18e, et 19e journée programmées respectivement les 20/21 janvier, 27/28 janvier et 3/4 février. La Ligue 2 observe actuellement une trêve depuis le 29 décembre, soit au lendemain des 8es de finale de la coupe d'Algérie. Le Paradou AC a terminé la première partie de la saison en tête du classement avec 34 points, devant l'USM Blida (2e, 27 pts) et la JSM Béjaïa (3e, 25 pts). Par ailleurs, la Ligue 1 reprendra ses droits le 20 janvier. La LFP a décidé de décaler d'une semaine le début de la phase retour du championnat d'élite en raison de «la convocation de plusieurs joueurs internationaux locaux pour l'Equipe nationale devant participer à la coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon et l'Equipe nationale militaire qui prend part aux Championnats du monde à Oman 2017».