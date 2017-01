MC SAÏDA 40 millions DA pour le club

Les autorités de la wilaya de Saïda ont consacré une subvention de 40 millions DA au Mouloudia club de Saïda (MCS), club évoluant en Ligue 2 professionnelle, a-t-on appris du wali, Boukarabila Djelloul. Lors d'une réunion mardi soir au siège de la wilaya avec des dirigeants du MCS ayant décidé de se retirer de l'administration du club pour des raisons d'endettement, le même responsable a annoncé que la wilaya a débloqué un montant de 40 millions DA pour alléger, un tant soit peu, la crise financière dont souffre l'équipe. Ce montant s'ajoute à deux autres subventions allouées par l'APC et les services de la wilaya, soit un total de 50 millions DA dont a bénéficié le club, a ajouté le wali. L'équipe devra aussi recevoir une autre subvention à l'avenir pour poursuivre son parcours en championnat professionnel, a souligné le même responsable qui a indiqué que le MCS dispose d'une bonne formation pouvant accéder en première ligue professionnelle. Ce montant servira à rembourser des dettes et surtout à verser les salaires impayés des joueurs, a souligné le président du club amateur, Mohamed Messaadi. Une assemblée générale de la Société sportive par actions (SSPA) du MCS devra se tenir le 15 janvier pour former une nouvelle composante pour gérer les affaires du club pour un nouveau mandat. Parallèlement, la direction du MCS effectue des contacts avec cinq joueurs évoluant en Ligue 2 professionnelle en vue de recruter trois d'entre eux pour renforcer le compartiment défensif, le milieu et l'attaque. Le MCS est entré mer-

credi dernier en stage bloqué à Hammam Rabi (Saïda) jusqu'à la reprise du championnat. Le staff technique axera son travail durant ce stage sur les aspects physique et technique, a-t-on indiqué. Le MCS occupe la 6e place au classement à l'issue de la phase aller du championnat avec 23 points.

Les deux joueurs Rachid Bouharoun et Youcef Messaoudi ont signé officiellement avec le MC Saïda, a-t-on appris, avant-hier, de la direction de l'équipe. Le président du MCS, Mohamed Messaoudi, a souligné que ces deux recrues, venues de l'équipe de l'US Biskra, ont signé un contrat de 18 mois avec le club. Les deux joueurs Rachid Bouharoun (26 ans) et Youcef Messaoudi (22 ans) jouent en défense et constituent un bon apport pour l'équipe, selon le président. D'autre part, la direction du MC Saïda a libéré le défenseur Belhaoua Khalfallah qui a rejoint l'équipe du CA Batna.