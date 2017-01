STANDARD DE LIÈGE Belfodil prolonge son contrat

Arrivé cet été en bord de Meuse, Ishak Belfodil a prolongé d'un an le contrat qui le lie au Standard. Le club liégeois a levé l'option qui figurait dans l'engagement de l'attaquant algérien, désormais lié avec le Standard jusqu'en juin 2018, a annoncé la Dernière Heure. Arrivé chez les Rouches le dernier jour du mercato estival après avoir résilié son contrat avec le club émirati de Baniyas, l'Algérien avait signé pour une saison plus une autre en option. Le club liégeois a donc levé celle-ci. Le joueur de 24 ans, qui s'est mis en évidence au cours de la première partie de saison, a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues. Belfodil, qui n'était pas jugé par Georges Leekens, dans les meilleures dispositions mentales (on lui prêtait que peu d'entrain à l'idée de prendre part au tournoi continental) n'a pas été retenu pour la CAN 2017, et pourra donc se consacrer à son club, lancé dans la course à la qualification aux play-offs 1.