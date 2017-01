APRÈS LES SACRES DE BELLOUMI EN 1981 ET MADJER EN 1987 Mahrez, Roi d'Afrique 2016

Par Bachir BOUTEBINA -

Le meilleur joueur algérien a ajouté un nouveau trophée à son palmarès

Le succès de Riyad Mahrez constitue une véritable et authentique fierté pour des millions d'Algériens, qui ont été comblés de bonheur de voir comment ce joueur, sorti de nulle part, a vite fait de forcer admiration et respect autour de lui.

36 ans après le sacre de Lakhdar Belloumi (1981), et trois décennies plus tard après celle de Rabah Madjer (1987), l'international algérien Riyad Mahrez est depuis avant-hier le nouveau roi du Continent noir 2016. Une consécration à l'échelle africaine sans surprise pour toute la planète foot, pour celui qui a été plébiscité haut la main, jeudi passé à Abuja (Nigeria), par la plus haute instance continentale, en l'occurrence la Confédération africaine de football (CAF). Ainsi, Mahrez rejoint au panthéon des précédents géants de l'Afrique, ses deux illustres aînés Belloumi et Madjer, au terme d'une dernière année 2016, au cours de laquelle le lutin algérien, a tout simplement éclaboussé de son talent le dernier championnat numéro un d'Angleterre, notamment en remportant un titre historique avec Leicester City. Riyad Mahrez qui a aussi été surtout désigné par tous ses pairs, meilleur joueur de la prestigieuse Première League 2016, a finalement glané à son tour un trophée continental mille fois mérité. Celui que le grand public sportif algérien découvrait pour la première fois avec les Verts, quelques mois seulement avant la Coupe du monde 2014, sous la houlette du Franco-Bosnien Vahid Halilhodzic, avait depuis cette période d'avant-Mondial brésilien, marqué sans cesse des points avec l'EN, avant de dominer avec l'art et la manières des grands, partenaires et adversaires avec les Foxes de Leicester City. D'ailleurs, sur les 16 buts inscrits la saison écoulée sous les couleurs des Blues de l'emblématique coach italien Claudio Ranieri, Riyad Mahrez a été auteur de plusieurs réalisations d'anthologie, dignes des grands footballeurs d'avant, et de maintenant. Un footballeur tellement talentueux que Mahrez a connu une ascension fulgurante, presque sans précédent au niveau international, au point où plusieurs clubs de renommée européenne et mondiale, aimeraient compter dans leurs rangs l'attaquant international algérien. Le succès de Riyad Mahrez constitue surtout depuis l'année dernière, une véritable et authentique fierté pour des millions d'Algériens, qui ont été comblés de bonheur de voir comment ce joueur, sorti de nulle part, a vite fait de forcer admiration et respect autour de lui. Mahrez succède ainsi au dernier meilleur joueur africain 2015, en l'occurrence le non moins talentueux et très redoutable attaquant Gabonais Pierre Aubameyang, qui sera d'ailleurs parmi les plus grandes stars avérées de la CAN 2017. Après notamment les très longtemps «indétrônables» Ivoirien Yaya Touré et Camerounais Samuel Eto, quadruples numéros un africains, et les prestigieux Didier Drogba, Adebayor, El Hadji Diouf, Kanu, George Weah, et autres Abedi Pelé, l'Algérien Mahrez rejoint ainsi au Panthéon africain, le Marocain Mustapha Hadji, dernier joueur arabe en date consacré en 1998 par la CAF. Celui qui n'a pas été plébiscité meilleur joueur arabe par une association sise dans un pays du Golfe, a finalement reçu avant-hier des mains du Camerounais Hayatou, le trophée 2016 des plus prestigieux, et qui vient s'ajouter au palmarès algérien. Mahrez peut désormais voir son nom figurer pour toujours, aux côtés des Belloumi, Madjer, le MC Alger, la JS Kabylie, l'ES Sétif, et enfin cette EN vainqueur de la CAN 1990.



Les lauréats de Glo-CAF Awards 2016:

Joueur africain de l'année: Riyad Mahrez (ALG/Leicester City)

Joueur africain de l'année évoluant en Afrique: Denis Onyango (OUG/Mamelodi Sundowns)

Joueuse africaine de l'année: Asisat Oshoala (NGR/Arsenal dames)

Le joueur le plus prometteur de l'année: Kelechi Iheanacho (NGR/Manchester City)

Entraîneur de l'année: Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns/RSA)

Club de l'année: Mamelodi Sundowns (RSA)

Sélection nationale de l'année: Ouganda

Sélection féminine de l'année: Nigeria

Arbitre de l'année: Bakary Papa Gassama (GAM).



Equipe type de 2016

Mahrez dans le onze, Slimani remplaçant L'international algérien, Riyad Mahrez, a été choisi dans l'équipe type africaine de la CAF pour l'année 2016, alors que son compatriote et coéquipier à Leicester City, (Angleterre), Islam Slimani figure sur la liste des remplaçants. Ces deux joueurs sont les seuls Algériens sélectionnés pour cette distinction de l'année 2016.