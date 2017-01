PRÉPARATION À LA CAN 2017:ALGÉRIE-MAURITANIE, MATCH AMICAL (AUJOURD'HUI- 17H) Premier test des Verts avant le Gabon

Par Saïd MEKKI -

Ces deux joutes amicales permettent à Leekens de faire le choix définitif de son «onze» rentrant du match contre le Zimbabwe dans ce groupe «B» de la CAN 2017 pour le compte de la 1ère journée, prévu le 15 janvier à Franceville.

Le sélectionneur de l'Equipe nationale, le Belge Georges Leekens débutera aujourd'hui son travail pour mettre au point ses stratégies pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations, prévue dans une semaine au Gabon en cherchant son «onze» titulaire lors du match amical prévu aujourd'hui à 17h au stade Tchaker de Blida contre la Mauritanie. Et justement sur le choix des joueurs, et compte tenu que ce premier match programmé contre la Mauritanie est ouvert au grand public, Leekens ne dévoilera certainement pas ses stratégies. Et ce sera lors du second match prévue mardi prochain au Centre technique de Sidi Moussa à huis clos que Leekens appliquerait ses plans de travail avec le «onze» titulaire qu'il choisirait. Aujourd'hui, c'est avec un groupe quelque peu remanié qu'il travaillera en staff technique des Verts afin de tester les joueurs qu'il a choisis pour la CAN.

Il ne serait pas du tout surprenant de ne point trouver des joueurs retardataires dans l'effectif de ce soir. Les retardataires que sont Adlène Guedioura (Watford), Islam Slimani, Riyad Mahrez (Leicester City) et Yacine Brahimi (Porto), avaient manqué le début du stage des Verts lundi dernier au Centre technique national de Sidi Moussa. Quant à Riyad Mahrez fraîchement élu meilleur joueur africain, il s'est entraîné en matinée en solo sous la direction de Gianni Biscotti, membre du staff technique avant de s'envoler en direction d'Abuja (Nigeria) pour assister à la cérémonie des Glo-CAF Awards de la Confédération africaine où il est sacré meilleur joueur du continent. Ces joueurs risquent donc de ne pas jouer ce premier match complet pour se ménager après es gros efforts fournis avec leurs clubs respectifs. Lors des dernières séances d'entraînements des Verts, le sélectionneur Georges Leekens s'est surtout basé sur les variantes dans le secteur défensif en testant des joueurs afin de faire son choix définitif. Ceux qui seront alignés ce soir auront donc une grande chance de jouer leur place de titulaire respectif dans son dispositif. Les autres secteurs sont plutôt stables et n'inquiètent pas beaucoup le staff technique. Seulement, il faut reconnaître que Georges Leekens et l'ensemble de son staff n'ont vraiment pas beaucoup de temps pour travailler la cohésion de l'équipe avec les nouveaux joueurs incorporés dans l'effectif des Verts pour aborder cette CAN 2017. D'ailleurs, ces deux joutes amicales permettront à Leekens de faire le choix définitif de son «onze» rentrant du match prévu contre le Zimbabwe dans ce groupe «B» de la CAN 2017 pour le compte de la première journée des rencontres des Verts prévu le 15 du mois en cours à Franceville. De son côté, la sélection mauritanienne de football se trouve depuis mardi dernier à Alger en vue de la double confrontation amicale face à l'Algérie. Dirigée par le technicien français Corentin Martins, l'équipe de Mauritanie s'est déplacée avec un groupe composé de joueurs locaux et professionnels. Des 23 joueurs convoqués on notera 17 locaux. Et si l'Algérie prépare son entrée en lice en coupe d'Afrique 2017, la Mauritanie n'a pu réussi à se qualifier pour cette CAN 2017 au Gabon, mais elle prépare les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, dont le coup d'envoi est prévu en mars prochain. A noter enfin que les Verts resteront à Sidi Moussa jusqu'au 12 janvier, jour de départ pour le Gabon. Lors de la CAN 2017, l'Algérie évoluera dans le groupe B, domicilié à Franceville avec le Sénégal, la Tunisie et le Zimbabwe.



Déclarations des joueurs:



Taïder: «Faire le maximum pour aller au bout»

«Dans le football tout va très vite, nous enchaînons les compétitions. Maintenant, il faut mettre de côté les qualifications pour la Coupe du monde et se concentrer sur cette CAN, en donnant le maximum pour aller au bout. La coupe d'Afrique est une compétition difficile qui regroupe de grandes équipes. Je pense que le plus important est de prendre du plaisir sur le terrain pour évacuer la pression.»



Bensebaïni: «Je me donne à 100% pour gagner ma place»

«Je suis content de mon retour en sélection nationale. C'est toujours un plaisir et une fierté de porter les couleurs de l'Algérie. Je me donne à 100% aux entraînements pour gagner ma place de titulaire. Le choix revient toujours au sélectionneur.»



Abeid: «Les matchs contre la Mauritanie nous permettront de travailler la cohésion»

«C'est une récompense d'être convoqué en Equipe nationale. Je pense que mon bon début de saison avec Dijon m'a permis de figurer parmi les 23. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans le groupe. Les deux matchs amicaux face à la Mauritanie vont nous permettre de travailler la cohésion avant d'entamer la coupe d'Afrique.»



Benyahia: «C'est un honneur de porter les couleurs nationales»

«J'ai toujours travaillé dur pour être convoqué en Equipe nationale. C'est un honneur de porter les couleurs nationales. Maintenant, je sais que la concurrence va être rude pour décrocher une place de titulaire surtout en défense. Je vais me donner à fond et le choix va revenir au sélectionneur.»