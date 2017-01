ALIOU CISSÉ, SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL "Eviter un match décisif contre l'Algérie"

Le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football Aliou Cissé a indiqué vendredi qu'il ne souhaitait pas affronter l'Algérie en match décisif le 23 janvier dans le cadre de la 3e journée (Gr.B) de la CAN-2017.

«Je pense qu'aujourd'hui, dans une compétition tout peut se passer même quand on sait que l'importance du premier match est cruciale. Toutefois, l'objectif c'est de sortir de cette poule. Maintenant, je ne souhaite pas affronter l'Algérie en match décisif mais si ça devait se faire, il n'y a pas de soucis. On préparera ce match-là et on le jouera», a affirmé le coach des «Lions de la Teranga» au site spécialisé Galsenfoot. Outre l'Algérie, le Sénégal aura à défier également la Tunisie et le Zimbabwe. Les coéquipiers de Sadio Mané (Liverpool/ Angleterre) entameront le tournoi le 19 janvier face à la Tunisie. «La Tunisie et l'Algérie sont deux équipes difficiles à manoeuvrer. On connaît la Tunisie et ça fait un bon bout de temps que le Sénégal n'a pas battu la Tunisie. Ce sera une confrontation très difficile. Mais, je pense que le groupe a appris et il y a eu des défaites qui servent de leçon surtout au niveau mental du groupe. On sait comment aborder ces matchs-là. Face aux Magrébins, on sait comment les jouer», a-t-il ajouté. Aliou Cissé, en poste depuis mars 2015, voit plutôt en son équipe, «un très bon outsider», refusant de coller l'étiquette de favoris aux siens. «Je m'attendais à l'arrivée qu'on nous dit qu'on est favori de cette CAN-là. Mais, en réalité quand j'ai pris l'équipe, personne n'aurait pensé que le Sénégal allait être parmi les favoris», a-t-il souligné. Le Sénégal, première nation africaine selon le dernier classement de la Fédération internationale (FIFA) n'a plus animé les quarts de finale depuis l'édition 2006 en Egypte.

«Notre philosophie est de prendre les matchs les uns après les autres. Aujourd'hui, on est dans une poule où il y a la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe. Ce sont des matchs qu'il faut aborder avec beaucoup de confiance, il faut les jouer match après match. Pour l'instant, le match le plus important est celui qu'on joue face à la Tunisie», a-t-il conclu. Les Sénégalais ont rallié vendredi la capitale congolaise de Brazzaville pour leur ultime stage préparatoire avant de rejoindre le Gabon le 12 janvier. Le Sénégal jouera deux matchs amicaux à Brazzaville contre la Libye le 8 janvier et contre les Diables rouges du Congo, le 11 janvier.