CHAMPIONNAT AFRICAIN D'ATHLÉTISME À TLEMCEN La CAA visite les infrastructures

Le secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme(CAA), Lamine Fati, effectue une visite sur site des infrastructures sportives et d'hébergement de la ville de Tlemcen qui abritera du 12 au 16 mai prochain, le championnat africain d'athlétisme des moins de 20 ans, a-t-on appris du directeur de wilaya de la jeunesse et des sports. L'infrastructure, la plus importante visitée par le SG de la CAA, est le nouveau stade d'athlétisme, situé sur le plateau de «Lalla Setti», à 600 m d'altitude, au milieu d'un paysage verdâtre, fait de forêt et autres paysages de rêve. Ce stade dispose d'un terrain en gazon naturel, une piste principale formé de 10 corridors pour organiser des compétitions officielles et autres, comprenant six couloirs réservés aux entraînements, en plus d'une salle de récupération dotée de plusieurs équipements sportifs modernes, lui permettant d'abriter plusieurs manifestations sportives de haut niveau à caractère national et international, a fait observer Bouraoui Abed, qui a ajouté que cette inspection vise également quelques établissements hôteliers dont dispose la ville et ce, avant sa rencontre avec les autorités locales. Le même responsable a expliqué que cette compétition, la 13ème du genre, prévoit la tenue d'un conseil de l'Union africaine de l'athlétisme, ainsi qu'un congrès de cette discipline, assurant que les préparatifs se tiennent au niveau local, en coordination avec le ministère de tutelle et la Fédération algérienne d'athlétisme, pour la réussite de ce rendez-vous sportif africain. Pour rappel, le stade d'athlétisme, situé sur le plateau de «Lalla Setti»avait abrité du 5 au 8 mai dernier, la 17ème édition du Championnat arabe d'athlétisme des cadets (garçons et filles avec la participation de 230 athlètes (garçons et filles) de 14 pays arabes, en plus de l'Algérie, pays organisateur.