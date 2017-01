DROITS TV DE LA CAN Les Egyptiennes lancent une investigation

Les autorités égyptiennes ont accusé jeudi la Confédération africaine de football (CAF) d'avoir enfreint les règles de concurrence lors de la signature d'un accord exclusif de diffusion TV des compétitions africaines, dont la coupe d'Afrique des nations, avec l'entreprise française Lagardère Sports. L'Autorité égyptienne de la concurrence (ECA), qui opère sous l'égide du ministère égyptien de l'Industrie, reproche au Camerounais Issa Hayatou, patron du football africain, d'avoir «abusé de son contrôle du système de diffusion TV des compétitions africaines» lors d'une négociation conclue avec Lagardère Sports en juin 2015, accord qui a prolongé l'exclusivité des droits à Lagardère jusqu'en 2028 en retour d'une garantie de plus d'un milliard de dollars. La CAF aurait, selon l'ECA, attribué les droits à Lagardère Sports «sans les proposer à d'autres entreprises intéressées dans un cadre garantissant une concurrence libre et honnête». Vendredi, le P-DG de Lagardère Sports, Andrew Georgiou, a qualifié de «totalement infondées» les allégations des autorités. «Nous sommes sûrs de notre position, et avec le temps je pense que justice sera faite», a-t-il déclaré. «Le processus a été bon. La négociation avec la CAF a été dure, nous avons changé beaucoup de choses et nous sommes heureux que la CAF ait su reconnaître ce que nous avons fait à sa juste valeur», a ajouté M. Georgiou. De son côté, la CAF, dont le siège est basé au Caire, ce qui explique selon l'ECA que l'accord réponde du droit égyptien, a nié toute infraction. Le contrat «ne contrevient pas au droit national et international», a réagi l'instance suprême du football africain, ajoutant avoir négocié les droits TV «après avoir évalué les différentes offres soumises et en accord avec les clauses déjà existantes».