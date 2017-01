EN ATTENDANT LE FEU VERT DE WEST HAM Feghouli donne son accord à l'AS Rome

Le milieu international algérien Sofiane Feghouli a donné son accord pour rejoindre l'AS Rome (Série A italienne de football) dès cet hiver en attendant le feu vert de son club West Ham (Premier league anglaise), a annoncé vendredi dernier le site spécialisé Calciomercato. Le directeur sportif du club romain Frederic Massara s'est rendu à Londres pour rencontrer les dirigeants anglais et demander officiellement les services de Feghouli à titre de prêt avec option d'achat, précise la même source. Selon la presse anglais, les «Hammers» ont exigé 13 millions d'euros comme clause libératoire pour Sofiane Feghouli. Le joueur algérien avait rejoint les Hammers l'été dernier dans un transfert libre après la fin de son contrat qui le liait avec le FC Valence (Liga espagnole). Feghouli (27 ans) n'a pas été trop utilisé depuis le début de la saison par l'entraîneur croate de West Ham, Slaven Bilic, ce qui explique sa non-convocation pour la coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février) avec l'Equipe nationale.

Le coach national, le Belge Georges Leekens, a expliqué lundi dernier, au cours d'un point de presse à Alger, son choix de ne pas retenir Feghouli par le «manque de compétition». L'AS Rome, actuelle deuxième au classement de Série A, va perdre l'Egyptien Mohamed Salah tout au long de la période de la CAN et verrait en Feghouli le joueur ayant le profil recherché pour le remplacer.

Sofiane Feghouli, a été titularisé pour la deuxième fois de suite, à l'occasion de la rencontre de la FA Cup, perdue à domicile devant Manchester City (5-0). Après que la Fédération anglaise de football a décidé de retirer le carton rouge reçu par Sofiane Feghouli contre Manchester United, l'Algérien a été titularisé pour la deuxième fois de suite par Slaven Bilic contre l'autre grand club de la ville de Manchester, Manchester City, en FA Cup. Si Feghouli a réussi de rester sur le terrain durant les 90 minutes cette fois, c'était un match à oublier pour lui et ses coéquipiers. En effet, ils ont été humiliés 5-0 par les visiteurs, leur plus lourde défaite de la saison. Après l'ouverture du score par City, Feghouli avait l'occasion d'égaliser mais le milieu de terrain a raté son tir devant les buts vides, gêné par le retour de Clichy. Justes, les poulains de Pep Guardiola ont ajouté deux buts pour tuer le match avant la mi-temps. En deuxième période, Feghouli était à l'origine de l'une des seules actions de West Ham, avec un centre parfait pour Antonio, sorti en corner par Otamendi. Dans l'ensemble, l'Algérien, avec seulement 24 passes réussies sur 32, n'a pas montré grand-chose contre une équipe qui a dominé les débats.