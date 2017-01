JS KABYLIE Abdoun, la surprise du chef?

Alors que le mércato des canaris semble complètement raté, Mohand Cherif Hannachi pourrait réserver une grosse surprise aux fans du club le plus titré d'Algérie. On parle du côté de la JSK d'une recrue de prestige qui n'est autre que l'ex-meneur de jeu de l'Equipe nationale, Djamel Abdoun. Il a été libéré par son club grec ces derniers jours, se trouve libre comme le vent, autrement dit, les dirigeants des Jaune et Vert ne seront pas appelés à payer une grosse somme pour racheter le contrat du joueur qui a déjà exprimé à plusieurs reprises son admiration pour les Canaris. Affaire à suivre...