ALGÉRIE 3 - MAURITANIE 1 EN MATCH DE PRÉPARATION Des Verts pâles

Par Saïd MEKKI -

L'Equipe nationale doit se reprendre au plus vite

Ils ont gagné ce premier match, mais sans convaincre devant une modeste équipe mauritanienne qui n'a tenu qu'une mi-temps.

Le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football, le Belge Georges Leekens a aligné une équipe inédite avec pas moins de cinq joueurs n'ayant pas l'habitude de jouer ensemble, pour ne pas dire, débutant pour la première fois un match officiel. Il est vrai que ce premier match amical face à la Mauritanie est un véritable test que Leekens a voulu passer aux joueurs en majorité «doublures» des Verts.

Et surprise! les Mauritaniens débutent la patrie en trombe pressant les Verts dans leur camp d'entrée de jeu. D'ailleurs le pressing des Mauritaniens a mis en difficulté Belkaroui et ses coéquipiers défenseurs. Diakité s'échappe et Taïder ne trouve rien de mieux que de le retenir par le maillot à l'intérieur de la surface de réparation, mais l'arbitre du match, le Malien Boubou Traoré, ne bronche pas (5'). Plus volontaires, les joueurs mauritaniens dominent et pressent, les Algériens dans leur camp les empêchant de développer leur jeu habituel. Or, pendant ce temps, le «Onze» choisi par Leekens manque visiblement de cohésion et de coordination avec la moitié de l'équipe, «novice» dans l'effectif des Verts. La défense algérienne avec notamment un Belkaroui complètement hors sujet est malmenée par Diakhité et ses compatriotes. Amadou hérite d'une balle et tente de mettre Asselah en difficulté quand Belkaroui commet l'irréparable et c'est le penalty clair et net qui est cette fois-ci bien sifflé par le Malien Boubou. b N'daye Bakari tire et marque le penalty ouvrant ainsi la marque en ce début de match complètement au profit des joueurs du coach Martins (17è). Les joueurs Mauritaniens prennent plus de confiance et maîtrisent mieux la partie mettant en doute les Verts et en particulier la défense algérienne avec Belkaroui bien «absent» en ce début de patrie. La preuve, c'est une fois de plus, Belkaroui très mal inspiré et doutant est fixé par Diakité qui frappe du droit, et heureusement que son tir son tir est dévié du bout des doigts par Asselah (22').

Il fallait attendre la demi-heure du jeu pour voir la première action digne de ce nom pour les Verts. Ce fut suite à un échange avec Bounedjah, Taider tire du pied droit, mais le gardien de la Mauritanie Souleimane s'empare du cuir (32'). Dix minutes plus tard, les Mourabitounes ratent le deuxième but. Sur une contre-attaque à deux, Diakité dépose Ghoulam et frappe du droit, et heureusement, Asselah détourne une fois de plus la balle en corner. La dernière action de cette première mi-temps est algérienne avec un coup franc de Taider qui s'y prend pour deux fois, en vain. La mi-temps est donc sifflée au profit de la Mauritanie avec la plus petite des marges (1-0). La sélection algérienne se cherche et n'arrive toujours pas à trouver sa cohésion. De retour des vestiaires, Belkaroui cède logiquement sa place à Bensebaini pour son premier match avec les Verts. Les Verts prennent les choses en main et la première alerte est signée Belkhiter qui effectue un centre dans la surface avant que le gardien ne saisisse le cuir (50'). Quatre minutes plus tard, un corner est bien botté par Taïder et d'une aile de pigeon Hanni dévie le ballon au fond des filets mauritaniens pour égaliser. Les Verts reprennent confiance et juste après que Guediroura remplace Abeid, un coup franc est tiré par Taîder sur la tête de Bounedjah qui réussit à doubler la mise (73'). Les Verts maîtrisent la fin du match ratant plusieurs occasions de but par manque de concentration, notamment par Hanni et Bentaleb avant que ce dernier ne réussisse enfin d'inscrire son but, le troisième pour les Verts (90'). Les Verts ont gagné ce premier match amical face à la Mauritanie, mais sans convaincre devant une modeste équipe mauritanienne qui n'a tenu qu'une mi-temps. Pour le coach Leekens c'est un match bien profitable avec cette équipe algérienne bien remaniée où les titulaires ont pour une fois chauffé le banc de touche. La seconde rencontre amicale contre cette même équipe de la Mauritanie est prévue mardi prochain à huis clos au Centre technique de Sidi Moussa où Leekens devrait aligner son «onze titulaire» pour préparer le premier match de la CAN prévu le 15 du mois en cours à Francheville au Gabon face au Zimbabwe.