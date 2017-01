TIRAGE AU SORT DES QUARTS ET DEMI-FINALES DE LA COUPE D'ALGÉRIE Que nous réserve Dame coupe?

Par Bachir BOUTEBINA -

C'est aujourd'hui à partir du siège de l'Entv, sis au boulevard des Martyrs, que le public sportif algérien pourra suivre en direct aux environs de 18h, le très attendu double tirage au sort des quarts et demi-finales de l'épreuve populaire.

Une opération pilotée comme le veut la tradition par la commission en charge de la coupe d'Algérie, et qui concernera en fin de journée six ténors de la Ligue 1 Mobilis, un club de la Ligue 2, et enfin un seul pensionnaire de la division amateur. Ainsi, les derniers rescapés toujours en course ont pour noms: le MC Alger, dernier détenteur du trophée populaire, l'ES Sétif, la JS Kabylie, le NA Hussein Dey, l'USM Bel Abbès, le CR Belouizdad, le CA Bordj Bou Arréridj, et l'US Tébessa, nouveau cendrillon de l'épreuve populaire. Un véritable plateau de choix pour les milliers d'adeptes des fortes sensations, et au sein duquel figureront à l'affiche, pas moins d'équipes qui avaient atteint le stade des quarts de finale, lors de l'édition écoulée, en l'occurrence le MCA et le NAHD qui allaient se retrouver en finale, l'USMBA et l'UST, derniers malheureux demi-finalistes en date, et enfin l'ESS. Le CRB, la JSK, et enfin le CABBA, complètent cette saison la liste des huit heureux et chanceux prétendants au sacre de Dame coupe 2017. Mais quelles surprises doit-on encore attendre de la part de l'épreuve populaire en cours, et quels sont surtout les clubs qui bénéficieront aujourd'hui des faveurs d'un tirage qui s'annonce des plus ouverts à toutes probabilités possibles et imaginables, et donc capables de donner lieu à plusieurs confrontations entre ténors avérés de la Ligue 1? Dans le pire des cas, si jamais le CABBA et l'US Tébessa devaient s'affronter en quarts de finale, cela voudrait dire que six clubs de l'élite, et non des moindres, pourraient se retrouver face à face, lors du prochain tour. Un cas de figure très possible et largement envisageable à ce stade désormais avancé, dans une compétition populaire au cours de laquelle même l'avantage du terrain peut s'avérer une arme à double tranchant pour les habituels favoris. D'ailleurs, parmi les principaux favoris, figure une fois de plus en tête le Mouloudia d'Alger qui ambitionne désormais de remporter le doublé coupe et championnat, selon les dires même de Omar Ghrib, et des milliers de supporters du très populaire club algérois cher au coeur de Bab El Oued. Il n'en demeure pas moins que les ténors de la Ligue 1 Mobilis, toujours en course, ont tous goûté par le passé aux joies de la consécration finale, à l'instar de l'Entente d'Aïn Fouara, des Canaris kabyles, des Sang et Or du Nasria, du Chabab de Laâqiba, et enfin d'El Khedra de la Mekerra de l'USMBA. Du beau monde auquel il faut ajouter les Bordjiens du CABBA, finalistes malheureux en 2009, et ces sacrés et toujours étonnants Canaris de l'extrême Est algérien de l'UST, qui avaient atteint la saison écoulée avec brio le dernier carré, et que craignent d'affronter la plupart des autres candidats en course. Dans quelques heures, aura lieu en direct, via le petit écran, un double tirage terriblement indécis, et au cours duquel les représentants respectifs des huit formations toujours en course, retiendront leur souffle. Dame coupe n'a pas son pareil pour créer une atmosphère où le suspense se taille souvent l'affiche. Qui animera le dernier carré de l'épreuve? Tout dépendra certainement du tirage des très prometteurs quarts de finale, et surtout du vouloir et des «incontournables» caprices de Dame coupe. Pour cause, les éternels pronostiqueurs peuvent prédire n'importe quelle prévision, mais le dernier mot reviendra toujours à la main qui sortira du lot de la traditionnelle «boule de cristal», les heureux élus que seul le hasard a déjà choisis. Bien malin qui saura donner le programme qui fera certainement des heureux ce soir parmi les huit prétendants du jour.