PRÉPARATION À LA CAN 2017 Ce qui attend les Verts à Franceville

Par Saïd MEKKI -

Une bonne ambiance règne dans le groupe

Brahimi et ses coéquipiers qui s'envoleront vers Franceville, une ville située à près de 800 km de la capitale Libreville, le 12 janvier, auront trois jours pour récupérer et s'adapter à l'ambiance africaine...

Si du côté de la Fédération algérienne de football, la délégation algérienne avait déjà effectué des visites dans les quatre villes qui abriteront le tournoi final de la coupe d'Afrique prévue la semaine prochaine au Gabon, les Verts auront surtout à effectuer de la récupération et une préparation morale pour être prêts lors du premier match de leur groupe «B» face au Zimbabwe le 15 du mois en cours. En effet, au mois d'octobre dernier et dès la fin du tirage au sort, la délégation algérienne avait réservé le camp de base de l'Equipe nationale à Franceville. La FAF a en outre précisé que l'hôtel où l'Equipe nationale prendra ses quartiers et qui se trouve dans la région de Moanda, «est mitoyen du terrain d'entraînement». Hier, les Verts qui ont donc disputé leur premier match amical de préparation contre la Mauritanie, s'apprêteront à disputer une seconde rencontre avec la même sélection mardi prochain avant de s'envoler vers Franceville. Quels que soient les résultats de ces deux matchs amicaux, l'essentiel est que le staff technique des Verts dirigé par le Belge Georges Leekens ait choisi son équipe type pour aborder cette CAN 2017 dans ce groupe très relevé où figurent le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal. En effet, si la CAN ouvrira le bal, le 14 janvier à Libreville, avec le match du pays organisateur face à la Guinée-Bissau à 17h00, la sélection algérienne versée dans le groupe B, domiciliée à Franceville, commencera sa campagne africaine, le 15 janvier, face au Zimbabwe (17h00 également). Les Verts sont en stage au Centre technique national de Sidi Moussa depuis lundi dernier. Après les deux matchs amicaux contre la Mauritanie et plus précisément 48 heures après le second match, les Verts prendront le départ vers le Gabon. En effet, Brahimi et ses coéquipiers s'envoleront vers Franceville, une ville située à près de 800 km de la capitale Libreville, le 12 janvier. Soit trois jours avant leur premier match. Sur place, ils éliront domicile à Moanda, une localité sise à une cinquantaine de kilomètres de Franceville, c'est-à-dire du stade qui abritera les matchs du groupe B. D'ailleurs, c'est dans ce même lieu que se trouveront également les adversaires des Verts pour la phase des poules de cette phase finale de la CAN. Il faut bien préciser que la tâche des Verts ne sera certainement pas facile avec comme premier match à gagner impérativement face au Zimbabwe, pour mettre plus de chances pour la qualification avant d'affronter la Tunisie, le 19 janvier à 17h00 puis le Sénégal, lors de la troisième journée du premier tour, le 23 janvier à 20h00. L'Algérie est donc condamnée à gagner son premier match face au Zimbabwe pour avoir plus de confiance et surtout pour aborder dans de bonnes conditions les deux autres rencontres plus compliquées face aux Tunisiens et aux Sénégalais. Et ça ne serait pas fini, puisque en cas de qualification aux quarts de finale qui débuteront le 28 janvier, l'Algérie affrontera les qualifiés du groupe A, celui du pays organisateur, le Gabon, Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Cameroun. C'est dire que la pression sera bien constante chez les Verts pour tenter de réaliser l'objectif de passer en demi-finale, voire en finale et remporter le Trophée comme voulu par le président de la FAF...