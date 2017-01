CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ Tournoi à la mémoire du président Farid Tebbakh

Un tournoi de football commémorant le 1er anniversaire du décès de l'ex-président du CA Bordj Bou Arréridj, Farid Tebbakh, a été organisé samedi au stade du 20-Août 1955 de Bordj Bou Arréridj.

Ce tournoi a réuni les anciennes gloires de l'Equipe nationale ainsi que les anciens joueurs de l'Entente de Sétif, de la JS Kabylie et du CS Constantine et l'équipe du CABBA des années 1990 qui se sont donnés la réplique devant un public conquis par les prouesses techniques des Hakim Medane (JSK), Salim Laib (CSC), Zoheir Khedara (CABBA), Kamel Adjas (ESS) et autre Mohamed Rahem (USMH). Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali qui a également présidé la cérémonie de clôture en remettant des présents aux équipes participantes ainsi qu'à certaines personnalités présentes, dans une rencontre rehaussée par la présence de plusieurs figures du football et des médias. Les participants ont salué l'organisation de ce tournoi et ont évoqué, à l'occasion, les qualités humaines du défunt ex-président du CABBA et son dévouement pour son équipe. Les organisateurs ont indiqué que cette commémoration était à la mémoire d'un président qui a donné «ses lettres de noblesse au club», en réussissant notamment à le faire accéder de la Division 3 jusqu'à l'élite et d'enchaîner avec deux honorables participations en Coupe arabe des clubs. A noter que cette manifestation sportive a été organisée sous l'égide du wali de Bordj Bou Arréridj en collaboration avec le conseil d'administration de la société sportive par actions du CABBA et du club sportif amateur ainsi que de la ligue locale de football.