COUPE DE FRANCE - 32ES DE FINALE Le Paris SG en démonstration

Le Paris SG, double tenant du titre, s'est facilement qualifié pour les 16es de finale de la coupe de France en écrasant Bastia 7-0, les cinq autres clubs de l'élite engagés samedi ont également obtenu leur ticket pour le prochain tour.

Le PSG, qualifié aussi pour les 8es de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone, s'est promené avec deux buts en première période signés Thiago Silva et Adrien Rabiot. Thiago Motta, Angel Di Maria et la nouvelle recrue Julian Draxler, notamment, ont aussi marqué dans une seconde période à sens unique.

De son côté, Lille a mis fin à l'aventure des amateurs de l'Ile de La Réunion, l'AS Excelsior, 4 à 1, alors que Guingamp a pris le meilleur 2-1 sur Le Havre, un club de D2.

Vendredi, l'AS Monaco a validé son ticket pour les 16es en venant à bout 2 à 1 de l'AC Ajaccio (D2), grâce notamment à un but de sa vedette Falcao.

Dimanche, Marseille se déplace à Toulouse alors que Lyon clôturera ces 32es de finale, en accueillant Montpellier au Parc OL, où aura également lieu le tirage au sort du prochain tour.

Vendredi

Monaco (D1) - AC Ajaccio (D2) 2-1



Samedi

Lille (D1) - AS Excelsior Saint-Joseph (ama.) 4-1

Guingamp (D1) - Le Havre (D2) 2-1

Blois Foot 41 (ama.) - Nantes (D1) 1-2

Besançon FC (ama.) - Nancy (D1) 0-3

Louhans-Cuiseaux FC (ama.) - Dijon (D1) 0-2

Paris SG (D1)- Bastia (D1) 7-0