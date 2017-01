MAROC El Kaddouri remplace Amrabat, blessé

Le milieu de terrain marocain Omar El Kaddouri va remplacer Noureddine Amrabat, blessé à une cheville et forfait pour la coupe d'Afrique des nations 2017 (14 janvier-5 février), a annoncé vendredi derrnier la Fédération marocaine de football. L'absence d'Amrabat, touché avec son équipe de Watford lors de la réception de Tottenham en Championnat d'Angleterre le 1er janvier, est un nouveau coup dur pour le sélectionneur Hervé Renard, déjà privé dans l'entrejeu de Younès Belhanda (Nice/FRA) et d'Oussama Tannane (Saint-Etienne/FRA), également blessés. El Kaddouri, âgé de

27 ans, a passé la totalité de sa carrière

professionnelle en Italie. Il évolue à Naples depuis l'été 2015. Le Maroc, tombé dans l'un des «groupes de la mort» de la compétition avec la Côte d'Ivoire, tenant du titre, la RD Congo et le Togo, jouera son premier match contre la RDC, le 16 janvier à Oyem au Gabon.



La liste des 23 joueurs:



Gardiens: Mounir El Kajoui (Numancia/ESP), Yassine Bounou (Girona/ESP), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/BUL).



Défenseurs: Medhi Benatia (Juventus Turin/ITA), Manuel Da Costa (Olympiakos/GRE), Amine Attouchi (Wydad Casablanca), Hamza Mendyl (Lille/FRA), Fouad Chafik (FC Dijon/FRA), Nabil Dirar (AS Monaco/FRA).



Milieux: Romain Saïss (Wolverhampton/ENG), Youssef Aït Bennasser (AS Nancy/FRA), Mounir Obbadi (Lille/FRA), Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam/NED), Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne/ESP), M'bark Boussoufa (Al Jazira/EAU), Sofiane Boufal (Southampton/ENG), Mehdi Carcela (Granada CF/ESP), Omar El Kaddouri (Naples/ITA), Aziz Bouhadouz (Sankt Pauli/GER).



Attaquants: Rachid Alioui (Nîmes/FRA), Youssef El Arabi (Lekhwiya/QAT), Khalid Boutaib (RC Strasbourg/FRA), Youssef Ennesyri (Malaga CF/ESP).