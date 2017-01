ZIMBABWE Le problème des primes réglé

Le capitaine des «Warriors» Willard Katsande, le vice-capitaine Cuthbert Malajilale et le sélectionneur Callisto Pasuwa ont rencontré le ministre des Sports Makhosini Hlongwane pour signer un accord après de rudes négociations.

Les joueurs de la sélection zimbabwéenne de football et leur Fédération nationale (Zifa) ont trouvé un accord sur le problème des primes relatives à leur participation à la coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février), suite à l'intervention du gouvernement, rapporte samedi le site spécialisé Soccer24. Le capitaine des «Warriors» Willard Katsande, le vice-capitaine Cuthbert Malajilale et le sélectionneur Callisto Pasuwa ont rencontré le ministre des Sports Makhosini Hlongwane pour signer un accord, précise la même source. Au cours de cette rencontre, le premier responsable du département ministériel a fait part du mécontentement du gouvernement suite au boycott des joueurs du dîner offert en leur honneur vendredi soir par le vice-président de la République Emerson Mnangagwa. En vertu de l'accord conclu entre les deux parties, chaque joueur percevra 5000 dollars américains pour chacun de leurs trois matchs de poule à la CAN, en plus de 400 dollars comme argent de poche quotidien pendant le tournoi. Dans le cas où les «Warriors» passeraient le premier tour, chaque joueur aura 2 000 dollars par match. A rappeler que les Zimbabwéens étaient attendus samedi au Cameroun où ils devaient poursuivre leur préparation pour la CAN 2017 et affronter les Lions indomptables en amical mardi prochain. Sauf que les joueurs du Zimbabwe n'ont pas décollé d'Harare ce samedi. Le motif de ce faux départ est d'ordre financier. Les Warriors, qui effectuent leur retour en phase finale après une absence d'une décennie, réclament le versement des primes de qualification encore dues, plus un bonus de 5 000 dollars par match joué au Gabon, quand leur Fédération, la Zifa, leur propose seulement la moitié (2 500 dollars). A tel point que certains médias n'ont pas hésité à évoquer un boycott de la compétition. Une hypothèse balayée par le capitaine de l'équipe, Willard Katsande. «Bien sûr que nous irons jouer, mais c'est une question de discussions, on mérite mieux», a indiqué le milieu de terrain des Kaizer Chiefs à la presse. La préparation des Warriors tourne chaque jour un peu plus au mauvais feuilleton. Vendredi, Khama Billiat et ses coéquipiers avaient séché un dîner avec le vice-président de la Zifa, Emmerson Mnangagwa. En grande difficulté financière, l'Etat zimbabwéen avait pourtant débloqué une subvention exceptionnelle d'un million de dollars. Cela n'a donc pas calmé la grogne de l'équipe, également nourrie par ses conditions de préparation au pays. Les hommes de Callisto Pasuwa avaient ces derniers jours refusé de s'installer sur un site de leur Fédération, jugé de «qualité trop médiocre». Quant au joueur vedette de l'équipe, Khama Billiat (Mamelodi Sundowns), il s'était présenté en retard au regroupement. Le problème a donc été réglé mais ce n'est pas la meilleure des manières pour les Warriors de préparer les échéances d'un très relevé groupe B, qui les verra affronter l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie...