MO BEJAIA Place à la phase retour

Par Boualem CHOUALI -

Pour cette trêve hivernale, les Vert et Noir de Yemma Gouraya ont programmé un stage bloqué en Tunisie. Ils relayeront la capitale tunisienne vendredi prochain pour un stage de 10 jours. Le nouvel entraîneur du MOB, Mohamed Henkouche, qui a entamé son travail à la tête de la barre technique vendredi dernier dispose d'une semaine pour faire connaissance avec son groupe d'une part et attendre que l'opération de recrutement se termine d'autre part pour se déplacer en Tunisie et préparer son groupe à la bataille de la phase retour avec un seul et unique objectif, le maintien de l'équipe en Ligue 1 Mobilis.

Le nouveau coach béjaoui se contente, pour le moment, de préparer son groupe au stade Opow, en attendant de clore le recrutement et de réunir la totalité des joueurs. Cette nouvelle programmation est arrêtée suite au report du premier match face à L'USMA. Un report qui tombe à pic pour les gars de la Soummam afin de prendre leur temps de bien préparer la phase retour. D'ailleurs, le coach des Vert et Noir, Mohamed Henkouche souhaite jouer deux matchs amicaux sur place avant le retour de l'équipe à Béjaïa pour rentrer dans le vif du sujet. Deux matchs d'application qui vont lui permettre d'être mieux fixé sur le groupe, et surtout d'apporter les correctifs nécessaires afin d'aborder la deuxième partie du championnat avec de meilleurs atouts étant donné que la mission s'annonce des plus difficiles. En effet, les Crabes qui ont terminé la phase aller à la dernière place avec 11 points, doivent faire preuve de beaucoup de motivation, d'engagement et surtout de sacrifice pour redresser la barre et se mettre sur l'orbite du maintien. A cet effet, ils doivent faire preuve de beaucoup de vigilance à domicile, notamment où le faux pas est strictement interdit. Pour ce faire, les Crabes doivent impérativement récolter au moins 27 points lors de cette phase retour pour espérer se maintenir, faute de quoi le purgatoire est plus que jamais indiqué. En outre, sur le volet recrutement, après l'arrivée de trois nouvelles recrues, à savoir Boucherit, Benali et Bouchema, les Crabes sont à la recherche de deux autres joueurs, un attaquant et un gardien de but pour clore le recrutement. On croit savoir d'une source proche de la direction que Boulemdaïs, qui a tout conclu avec les dirigeants béjaouis, est rentré sur Sétif récupérer ses papiers auprès de son club employeur, l'ESS en l'occurrence, pour rallier la ville de Béjaïa et signer au profit du club de Yemma Gouraya un contrat de 18 mois. Pour ce qui est du gardien de but, la direction semble finalement avoir jeté son dévolu sur le portier de l'ASO Chlef, Hamzaoui en l'occurrence. La piste du Franco-Algérien, Anthony Cherif Martin, l'actuel sociétaire de l'équipe de Luçon qui évolue en Nationale est pour le moment écartée par la direction des Vert et Noir. Quant au cas Bencherifa, qui a été mis sur la liste des libérés, le joueur pourrait être maintenu au club, suite au souhait du nouvel entraîneur, Mohamed Henkouche, de le garder.