PRÉPARATION À LA CAN 2017:A MOINS D'UNE SEMAINE DU DÉBUT DE LA COMPÉTITION Les Verts inquiètent leurs fans

Par Bachir BOUTEBINA -

En quelques mois, les camarades de Mahrez sont passés de l'ogre africain que tout le monde craint à une équipe qui se fait bousculer par les modestes Mauritaniens. Il y a de quoi avoir peur...

Actualité oblige, que faut-il réellement retenir aujourd'hui de la dernière prestation amicale, fournie avant-hier par les Verts face à la Mauritanie, en présence d'un public peu nombreux au stade Tchaker de Blida? Avant tout ce score de 3 à 1 en faveur de l'EN, et qui a ainsi permis aux coéquipiers de Nabil Bentaleb de renouer avec la victoire, et dont la dernière en date remontait au mois de septembre 2016 contre le très modeste Lesotho, lorsque le Serbe Rajevac avait pris en main une sélection algérienne déjà qualifiée à la CAN 2017. Mais pour les nombreux fans de l'EN, quand bien même les Verts s'étaient une fois de plus qualifiés à une phase finale de la CAN, et dont la 31ème édition finale débutera officiellement dans 5 jours au Gabon, il y a eu avant cette très attendue CAN 2017 deux très grosses contre-performances devant le Cameroun et le Nigeria, dans le cadre des éliminatoires qualificatives au Mondial 2017, et qui semblent avoir laissé de sérieuses traces au sein de l'EN que drive aujourd'hui le Belge Georges Leekens. Pour preuve, il ne faut guère être un grand spécialiste du ballon rond, pour constater que les Verts n'ont bel et bien pas fait preuve de leurs vertus, notamment dans deux secteurs de jeu, qui ont encore confirmé face aux Mauritaniens, combien la défense et l'entrejeu algérien ont encore marqué le pas. Il est vrai que depuis les retraites définitives des Yahia Antar, Madjid Bougherra, et les disparitions de la sélection nationale des défenseurs axiaux Halliche et Belkalem, l'arrière-garde algérienne n'a jamais plus vraiment rassuré au niveau défensif. Pour preuve, depuis sa dernière campagne brésilienne, autant l'attaque des Verts est régulièrement montée en puissance, autant sa défense a souvent constitué de très sérieux soucis, pour les trois sélectionneurs qui ont succédé à la fin du Mondial 2014, au Franco-Bosnien Halilhodzic. Pis encore, le Belge Leekens a hérité d'une sélection algérienne dont le réseau défensif avait d'ailleurs touché le fond contre le Nigeria, au point où le technicien flamand a été contraint d'aligner avant-hier une composante qui a malheureusement failli complètement en défense, et aussi au niveau d'un milieu de terrain, où seul Bentaleb a été réellement à la hauteur. Autant la paire centrale Mandi-Belkaroui s'est avérée totalement hors du coup, autant le duo Taïder-Abeid a presque tout raté, dans un secteur aussi important, au double plan défensif et offensif. Saphir Taïder qui figure aujourd'hui parmi les plus anciens joueurs de l'EN, a encore sérieusement marqué le pas face à la Mauritanie, au même titre que Belkaroui. Quant à Abeid, l'actuel joueur de la Liga espagnole a terriblement déçu avec les Verts, au point où sa sortie d'où son remplacement par Guedioura était devenu évident. Finalement, seul Nabil Bentaleb aura était réellement égal à lui-même, et son but inscrit de fort belle manière en fin de rencontre, a confirmé son excellente forme du moment, constatée avec Shalke04. Bentaleb qui aura été l'une des très rares satisfactions face à des Mourabitounes de la Mauritanie, loin d'avoir été de simples figurants, mais bien un sérieux sparring-partner d'avant-CAN 2017, Georges Leekens va devoir se rendre à l'évidence, que certains joueurs choisis par ses soins, risquent fort de décevoir beaucoup d'Algériens. Pour preuve, ce n'est nullement pas par hasard si le président Mohamed Raouraoua a fait le choix de quitter les travées du stade Tchaker avant même la pause. Les Verts inquiètent sérieusement, et au plus haut point tous les Algériens.