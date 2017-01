PRÉPARATION À LA CAN 2017:ALGÉRIE- MAURITANIE Les leçons d'une rencontre

Par Saïd MEKKI -

Avec sa grosse prestation, Mokhtar Belkhiter s'impose comme l'arrière droit que l'EN recherchait désespérément.

Les Verts ont donné quelque satisfactions, mais surtout des lacunes défensives dans le sens large du terme, notamment avec un Belkaraoui complètement à côté de son match.

A une semaine du début de la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, la sélection algérienne de football qui vient de disputer son premier match amical cette année sous la houlette du sélectionneur Georges Leekens a donné quelques satisfactions, mais des lacunes défensives dans le sens large du terme font encore peur.Avec une équipe remaniée avec l'incorporation pour la première fois comme titulaire de pas moins de cinq joueurs (Belkhiter, Hanni, Asselah, Ghezzal et Abid), a, une fois de plus, montré des lacunes sur le plan défensive avec un axe central toujours pas rassurant Belkaroui-Mandi. D'ailleurs Belkaroui a apparemment mis fin à sa " titularisation " avec les Verts par rapport à sa prestation nulle. Même le public, pourtant très minime assistant à cette joute amicale contre la Mauritanie, n'a pas omis de le lui transmettre en le sifflant. D'un autre côté, et en dépit du fait que ce changement dans l'effectif très large ait aussi joué dans la mauvaise prestation des Verts surtout en première mi-temps, il faut reconnaître que des erreurs de placement des joueurs et leur manque de hargne et surtout de coordination et de lucidité pour des joueurs professionnels ont vraiment déçu. Heureusement que l'équipe mauritanienne a flanché en seconde mi-temps surtout sur le plan physique, sinon, les Verts auraient passé une très mauvaise soirée samedi dernier. Au milieu du terrain la tare a été remarquable, notamment dans la récupération des balles et surtout la relance. Quant à la construction du jeu, il faut revenir un autre jour en l'absence d'un véritable " patron " pour ce faire.

De plus, et c'est inconcevable à ce niveau là, les déchets et pertes de balles qui ont vraiment faussé le jeu connu des Algériens.

Pourtant en face, il n y avait qu'une modeste équipe mauritanienne, mais qui, avec son engagement et la volonté des joueurs de montrer un bon visage, a posé des problèmes à l'équipe choisie par Leekens pour ce match. Côté satisfactions, le gardien de but Asselah a effectué une bonne prestation et a bien évité ces erreurs de " débutant " qu'il commettait avec son club. D'ailleurs, Malik a vraiment sauvé les Verts d'une lourde défaite en première mi-temps où les Mauritaniens ont bel et bien dominé les joueurs de Leekens au moment où son vis-à-vis des Mourabitounes chômait devant la stérilité des attaquants algériens. Belkhiter a été l'homme du match lui qui enregistre sa première titularisation. Hanni a montré une certaine aisance dans le jeu lui aussi qui connait sa première titularisation avec les Verts. Bentaleb a fourni des efforts importants lors de ce match et justifie très bien sa titularisation comme d'habitude. Taider et Abeid ont, par contre déçu par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Bounedjah a commis des erreurs de " novice " puisqu'il attendait toujours des balles en profondeur et ne revient pas du tout pour défendre dans la position de perte de balle. Ce qui se répercute sur le milieu de terrain qui aura plus de charge donc Bensebaini qui a été incorporé en seconde période a bien assuré sa place dans la défense. D'une manière générale, avec une équipe remaniée largement, le sélectionneur des Verts doit être satisfait puisqu'on remarque bien des bonnes dispositions pour les " remplaçants " en attendant de voir les vrais " titulaires " lors de la prochaine rencontre amicale à huis clos face à cette même sélection mauritanienne prévue demain au Centre technique de Sidi Moussa. Et c'est dans cette deuxième joute amicale que Leekens alignera son " onze " titulaire devant débuter contre le Zimbabwe le 15 janvier en cours à Franceville pour le premier match de la CAN 2017. Le temps est bien court pour les Verts, mais avec les titulaires, la cohésion et l'entente sont bien acquises, il reste à faire les efforts nécessaires par tout un chacun pour être bien prêt à ce premier match contre le Zimbabwe où la défaite est vraiment interdite.



Ils ont dit

Georges Leekens (sélectionneur/Algérie)

" L'équipe de Mauritanie nous a posé beaucoup de problèmes, notamment en première période. Je suis satisfait de notre réaction en seconde période qui nous a permis de remporter ce match. Nous avons du boulot à faire en attendant le deuxième test amical face à cette bonne équipe mauritanienne. J'ai décidé de ménager certains joueurs pour leur permettre de mieux récupérer. Je retiens également la réaction du secteur offensif avec trois buts marqués en 2e mi-temps. Il règne une excellente ambiance au sein du groupe ce qui est rassurant pour la suite. Maintenant, le plus important est le premier match de la CAN face au Zimbabwe et la nécessité de l'emporter face à un adversaire que nous ne devons surtout pas sous-estimer. Mon objectif est d'avoir sous la main 23 joueurs tous capables de jouer dans le onze entrant. En ce qui concerne le secteur défensif, tout le monde doit le prendre en considération et pas uniquement les défenseurs. "



Aissa Mandi (défenseur/Algérie)

" Aujourd'hui, nous avons eu deux visages avec une première mi-temps difficile due notamment au travail physique effectué depuis le début de notre stage. Nous avons su réagir en seconde période ce qui nous a permis de bien dérouler notre jeu et gagner ce match.La défense est l'affaire de tous et je pense que nous avons gagné aujourd'hui un bon défenseur, en l'occurrence Bensebaini qui constitue un bon renfort pour la sélection. "



Corentin Martins (sélectionneur/ Mauritanie)

" Je remercie mes joueurs pour leur rendement. J'ai convoqué six joueurs issus du championnat local alors que les autres jouent à l'étranger au sein de modestes formations par rapport aux joueurs algériens qui évoluent dans les plus grands championnats européens.

Nous avons manqué d'intensité dans le jeu, notamment lors de la seconde période. La sélection algérienne nous a laissé joué en première mi-temps avant de réagir ensuite. Je regrette la manière qui nous a coûté d'encaisser les deux premiers buts sur balles arrêtées qu'on pouvait éviter. "



Denne Taghyoullah (milieu deterrain/ Mauritanie)

" Nous avons tout donné dans ce match face à un adversaire solide. Nous allons essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs lors du second test amical mardi prochain.

Je pense que nous avons manqué de chance, en ratant de belles occasions en première période ce qui nous a empêché de tuer le match ".