PROGRAMMATION DE LA REPRISE DE LA LIGUE 1 MOBILIS La LFP persiste dans l'anarchie

Par Bachir BOUTEBINA -

Les prémices de cette «programmation» sans queue ni tête, étaient déjà apparues, bien avant la double participation algérienne à la CAN 2017 et au Mondial militaire d'Oman.

La Ligue en charge du championnat de la Ligue 1 est actuellement en passe de battre tous les records en matière d'absurdité. Pour preuve, il ne se passe plus un jour où ces messieurs de la LFP, pondant une programmation des matchs à venir, et dont beaucoup d'entre eux ont été retardés, ou remis au jour en dernière minute, ont encore procédé à une énième reprogrammation, pour le plus grand désarroi total de bon nombre d'entraîneurs de clubs de la Ligue 1. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui fait quoi au niveau de cette structure, et surtout qui décide réellement de cette énième mascarade devenue habituelle chez cette Ligue que préside Mahfoud Kerbadj. La LFP qui n'en est pas à sa première en la matière, continue de manière quasi quotidienne de «se discréditer» chaque jour, sans que personne ne trouve rien à redire, au point où les personnes qui ne tolèrent plus ce qui se passe au sein de cette commission en charge de la compétition de la Ligue 1 Mobilis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Pour cause, si jamais un entraîneur, ou bien un technicien ose «contester» haut et fort cette programmation en cours de la reprise du championnat de l'élite numéro une, il risque fort de s'en mordre les doigts sérieusement. Pis encore, ces messieurs de la LFP continueront de faire la sourde oreille, et persisteront envers et contre tous, dans une véritable mascarade plus que jamais en cours, avec la bénédiction du premier responsable de l'actuelle LFP. D'ailleurs, avant même le retour à la compétition de certains ténors de la Ligue 1, et dont certains d'entre eux sont encore «en vacances» depuis le 24 décembre 2016, nous avions déjà pris le soin d'annoncer dans ces mêmes colonnes, tout ce grand charivari face auquel quelques techniciens de football algériens et étrangers, comme par exemple le Tuniso-Suisse Bouakkaz du RC Relizane, ont fini par réagir par dépit. Les prémices de cette «programmation» sans queue ni tête, étaient déjà apparues, bien avant la double participation algérienne à la CAN 2017 et au Mondial militaire d'Oman. Pour preuve, fidèle à ses éternelles volte-face et interminables communiqués et contre-communiqués, via son site officiel, la LFP a annoncé que la date du 20 janvier, initialement prévue comme reprise officielle de la Ligue 1 Mobilis, risquait fort d'être sérieusement «perturbée» par les deux compétitions internationales sus-citées, il fallait donc s'attendre à une telle reprise complètement tronquée du championnat de la Ligue 1, pour ne pas dire totalement «faussée» par des incompétents en la matière. Alors que la seconde partie du championnat comporte désormais des enjeux de taille, notamment dans le bas du classement actuel de la Ligue 1, messieurs de la LFP, continuent de n'en faire qu'à leur tête, au détriment de la moindre éthique, ni même en rapport avec les véritables exigences du football de haut niveau. Une véritable parodie en cours, une de plus de la part d'une structure au sein de laquelle c'est vraiment aujourd'hui la porte ouverte à toutes les «dérives». Un flou total qui profite aujourd'hui à tous ceux qui ont toujours voulu «tirer» profit de notre sport-roi, constamment maintenu dans «les eaux troubles», et des lendemains sans véritables perspectives. Pour preuve, notre football national a atteint un degré de sérieux pourrissement, qu'il n'est même plus capable de fournir à nos différentes sélections des joueurs dignes du vrai football professionnel.