CAN 2017:EGYPTE-BURKINA FASO (DEMI-FINALE, CE SOIR À 20H) Les Etalons prêts à défier les Pharaons

Par Lounès MEBERBECHE -

Qui aura le dernier mot dans ce duel Bancé-Mohamed Salah?

Des retrouvailles qui interviennent 19 ans après leur dernier face-à-face, à ce même stade de la compétition.

Considéré incontestablement comme étant la plus belle surprise de cette 31e CAN, qui se poursuit au Gabon, la séduisante sélection du Burkina Faso, a réussi à se frayer un chemin jusqu'au carré d'as sans pour autant douter de ses potentialités et encore moins de son rêve d'aller au bout de l'aventure. Ainsi, pour le compte de cette première demi-finale, prévue ce soir à Libreville à 20h, les Etalons retrouvent les Pharaons égyptiens du haut de leur sommet africain qu'ils occupent avec leurs sept étoiles brodées sur leur tunique rouge. Des retrouvailles qui interviennent 19 ans après leur dernier face-à-face, comme par hasard, à ce même stade de la compétition. En effet, la dernière fois que ces deux sélections se sont donné la réplique ce fut le 25 février 1998, lorsque l'Egypte créa la surprise en s'imposant face au Burkina Faso, pays hôte du tournoi, sur le score de 2-0 grâce à un doublé d'Hossam Hassan. 19 ans après, les deux équipes se donnent rendez-vous à Libreville pour tenter d'arracher le fameux sésame pour la finale de cette CAN 2017 et boucler leur parcours peut être par un sacre inouï. Pour le Burkina Faso, considéré comme l'un des outsiders de cette compétition, cette belle équipe a fini par forcer l'admiration, terminant d'abord leader de son groupe A, devant le Cameroun et le Gabon (pays hôte) avant d'écarter la Tunisie en quarts de finale. De ce fait, les Etalons rêvent de disputer une deuxième finale après celle de 2013 perdue face au Nigeria (1-0) en Afrique du Sud. Pour y parvenir, Paulo Duarte, le sélectionneur portugais, misera, entre autres, sur le talent des deux frères Traoré pour piéger l'Égypte. L'un se nomme Alain Sibiri (29 ans) et l'autre Bertrand (22 ans). L'aîné évolue au sein du Kayserispor, en Turquie, et le cadet à l'Ajax Amsterdam, aux Pays-Bas. Un beau duo qui fait rêver les Étalons dans cette CAN. Il sera cependant encore privé de ses deux atouts offensifs, Jonathan Pitroïpa et Jonathan Zonga, blessés. Le technicien portugais a mené le Burkina Faso en coupe d'Afrique à deux reprises, en 2010 et 2012. Son bilan?

Cinq matchs, un nul et quatre défaites. Après avoir perdu ses trois matchs de groupes il y a cinq ans, le technicien portugais avait dû faire ses valises. Rappelé à la tête des Étalons, de retour en Coupe d'Afrique, l'ancien défenseur, vétéran de près de 250 matchs parmi l'élite portugaise, est en train de rattraper le temps perdu. L'attaquant Aristide Bancé, pour sa part, a déclaré à l'issue de la qualification face aux Aigles de Carthage: «On peut gagner (la CAN, ndlr), il faut y croire. Le match face à la Tunisie était important. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la demi-finale et tout faire pour gagner ce match parce que nous avons fait mieux en 2013 lorsque nous sommes allés en finale», avait-il confié. Quant à la sélection égyptienne, habituée aux records toutes catégories en phase finale de la CAN, elle tentera ce soir de poursuivre une série en cours de 23 matchs consécutifs sans défaite. Son dernier échec remonte à la CAN 2004, à Sousse, en Tunisie, devant l'Algérie! Menés par l'entraîneur argentin Hector Cuper, les coéquipiers de Mohamed Salah (AS Rome) auront à coeur de rééditer l'exploit de leurs aînés, détenteurs du trophée trois fois de rang en 2006, 2008 et 2010 sous la conduite d'Hassan Shehata. Ayant réussi à écarter le Maroc en quarts de finale (1-0), les partenaires d'Al Mohammadi, absents lors des trois dernières éditions, aspirent à poursuivre leur chemin et cela passera inéluctablement par une victoire face aux Etalons. Depuis l'arrivée du stratège argentin en mars 2015, l'Égypte n'a encaissé que sept buts en 21 matchs. Elle s'est souvent imposée par la plus faible des marges. Pour son grand retour après sept ans d'absence, les Pharaons aimeraient ajouter une huitième couronne continentale à leur palmarès.

Un succès leur ouvrirait également les portes de la coupe des Confédérations de la FIFA. Loin de s'en tenir là, Cuper souhaite également offrir au pays sa première qualification pour la Coupe du monde depuis 1990. Pour ce beau duel, les Pharaons seront privés du milieu offensif d'Arsenal, Mohamed Elneny, touché au mollet. Enfin, pour diriger cette belle affiche qui promet de l'engagement et peut-être des surprises, la CAF a choisi l'arbitre sénégalais Malang Diédhiou qui sera assisté par ses deux compatriotes Djibril Camara et El Hadj Malick Samba.