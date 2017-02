PRÉPARATION DU CHAN 2018 L'EN des locaux toujours dans le flou

A trois mois du mini-championnat qualificatif au championnat d'Afrique des nations pour les joueurs locaux, la sélection nationale est toujours sans sélectionneur.

Cette sélection «valse» comme les sélectionneurs de la sélection A du fait que la FAF a, ces dernières années, toujours donné cette sélection des locaux aux sélectionneurs de la A. Là, il est d'ailleurs important de préciser d'emblée que la phase finale de ce CHAN 2018 aura lieu au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018. L'EN A' est appelée à disputer entre avril et août 2017 un mini-championnat de la zone nord-africaine qualificatif pour ce CHAN de l'année prochaine. Des qualifications qui vont concerner, après la défection de la Tunisie, les équipes d'Algérie, de Libye, d'Egypte, de Mauritanie et du Maroc. Encore faut-il noter que les deux premiers se qualifieront pour la phase finale. Quant au tirage au sort de ces éliminatoires, il est programmé le 9 avril prochain au Caire.

Et il se trouve donc que notre sélection n'a toujours pas de staff ni de coach, et surtout aucun programme et aucun effectif bien défini car chaque sélectionneur de la A, convoque des joueurs avec des changements notables dans l'effectif, selon la forme des joueurs au moment de leur convocation. Il faut dire que cette sélection souffre vraiment d'instabilité dans la mesure où elle a été mise en veilleuse depuis mai 2015, avant de retrouver le chemin des stages avec un premier stage sous la houlette de l'ex-sectionneur des A, Christian Gourcuff. C'était en février 2016 pour préparer les éliminatoires ce championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) prévu en 2018 au Kenya. Encore fat-il rappeler que les Verts étaient suspendus de la précédente édition du CHAN déroulé récemment au Rwanda et remporté par le RD Congo. La décision prise par la Confédération africaine de football (CAF), avait été motivée par le forfait de l'Equipe nationale face à la Libye en match comptant pour le premier tour éliminatoire du CHAN 2014 en Afrique du Sud.

Le dernier stage en date a été effectué par le sélectionneur belge, Georges Leekens le 18 décembre dernier au Centre technique de Sidi Moussa avec la convocation de 25 joueurs. Ainsi, il est donc plus préférable de ne point lier la sélection A' au sélectionneur des A afin d'opter définitivement pour une stabilité avec un staff technique local pour être plus objectif. Pour le moment c'est une priorité des plus importantes que celle de nommer un nouveau sélectionneur des A...