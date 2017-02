ES SÉTIF Farès Hachi rejoint Mamelodi Sundowns

L'ancien arrière gauche de l'ES Sétif Farès Hachi, 27 ans, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et s'est tourné vers le championnat sud-africain! L'ancien joueur de Grenoble s'est engagé avec le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2016, le Mamelodi Sundowns. Le gaucher algérien s'est engagé pour deux ans et demi avec le Mamelodi Sundowns, champion en titre d'Afrique du Sud et dernier vainqueur (pour la première fois de son histoire) de la C1 africaine, qui lui a permis de participer en décembre dernier au Mondial des clubs remporté par le Real Madrid. Hachi a quitté l'ES Sétif cet hiver après avoir disputé une saison et demie avec le club algérien durant laquelle il a joué 31 matchs de Ligue 1 et 6 de Ligue des champions (poules). C'est d'ailleurs dans l'épreuve continentale qu'il a été repéré par le club sud-africain.