ISHAK BELFODIL Le Standard refuse une offre alléchante de Swansea

Le club belge Standard de Liège aurait refusé une offre de 14 millions d'euros émanant de Swansea pour lui céder son international algérien, Ishak Belfodil, a rapporté hier la presse locale. Selon le journal La Dernière Heure dans sa version électronique, cette offre a été faite par le club gallois dans les dernières minutes du mercato hivernal, clôturé avant-hier à minuit.

En effet, à vingt minutes de la clôture du marché des transferts, Swansea a déposé une offre de 14 millions d'euros pour Belfodil plus 15% à la revente, a précisé la même source, soulignant que l'attaquant algérien aurait pu devenir le deuxième «Standardman» le plus cher de l'histoire après Marouane Fellaini (plus de 19 millions d'euros). Suite à ce refus, le club gallois s'est finalement tourné vers Jordan Ayew, une piste nettement moins onéreuse puisque les Swans ont déboursé 7 millions d'euros plus l'international gallois Neil Taylor pour s'attacher les services du Ghanéen. Blanchi mardi dernier par la Commission des Litiges, Belfodil sera donc bien sur la pelouse de Sclessin samedi soir pour affronter Courtrai en championnat.

L'Algérien aura été l'attraction numéro un de ce mercato hivernal avec un transfert avorté à Everton et une offre monstrueuse de Swansea dans les dernières minutes. Avec ce refus, la direction liégeoise pose également un geste fort et expose clairement son ambition de tout faire pour rejoindre le Top 6 et donc jouer les Play-Off 1. Belfodil (24 ans) a rejoint en septembre dernier Standard après une saison passée au Emirats arabes unis sous les couleurs de Bani-Yas. Avec son nouveau club, il comptabilise 9 buts en championnat, et 2 autres en Europa League.



Il a été innocenté par la commission des litiges

L'attaquant algérien du Standard Liège, Ishak Belfodil, a été innocenté avant-hier par la Commission des litiges de la Fédération belge de football après son expulsion à la fin du match de son équipe sur le terrain d'Anderlecht (0-0), dimanche dans le cadre de la 24e journée du championnat de première division locale. Le parquet de la Fédération belge avait proposé une suspension de trois matchs dont deux effectifs, en plus d'une amende de 800 euros à l'encontre du joueur de 24 ans, coupable d'un geste d'humeur sur l'attaquant anderlechtois Isaac Thelin dans les derniers instants du «clasico». Belfodil a rejoint en septembre dernier le Standard après une saison passée aux Emirats arabes unis sous les couleurs de Bani-Yas. Avec son nouveau club, il comptabilise 9 buts en championnat, et 2 autres en Europa League.