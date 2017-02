PAUL PUT, COACH DE L'USMA "Je ne suis pas candidat pour la sélectionn d'Algérie"

L'entraîneur Belge de l'USM Alger, Paul Put, n'a pas l'intention de postuler au poste d'entraîneur de la sélection nationale et succéder à son compatriote, Georges Leekens, qui a plié bagage après l'élimination précoce des Verts à la CAN 2017. «Je ne serai pas candidat pour le poste de sélectionneur d'Algérie. Je ne postulerai pas à ce poste», a déclaré hier matin Paul Put dans une conférence de presse animée au stade Omar-Hammadi de Bologhine. L'ancien sélectionneur du Burkina Faso, finaliste malheureux de la CAN 2013 en Afrique du Sud, est quelque peu déçu du niveau technique de la CAN 2017. «On n'a pas vu de tiki-taka à cette CAN 2017. On a eu beaucoup de duels, beaucoup de présence sur le deuxième ballon. Les plus forts sont ceux qui s'imposent sur le deuxième ballon et ceux qui encaissent moins de buts. Pour pouvoir aller loin dans un tournoi pareil, il ne faut pas encaisser trop de buts et il faut être très efficace devant», a indiqué le technicien belge, ravi de voir ses Étalons atteindre les demi-finales.