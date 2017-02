WEST HAM Bilic refuse le départ de Feghouli

Interrogé par The London Evening Standard, l'entraîneur de West Ham, Slaven Bilic a évoqué l'avenir de Sofiane Feghouli avec les Hammers: «Feghouli a eu besoin d'un temps d'adaptation pour mieux connaître le club et la Premier League. Il ne faut pas oublier qu'il a souffert d'une blessure et a travaillé très dur pour retrouver son meilleur niveau. Je reconnais qu'il va mieux lors de ces sept dernières semaines. Certes, il était proche de quitter le club cet hiver, mais je refuse maintenant son départ et je souhaite qu'il poursuive l'aventure avec West Ham.» Après le départ du Français Dimitri Payet à l'OM, l'international algérien devrait gagner davantage de temps de jeu chez les Hammers.