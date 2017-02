CAMPAGNE MÉDIATIQUE CONTRE RAOURAOUA Certains ont la mémoire courte...

Par Bachir BOUTEBINA -

Mohamed Raouraoua ne peut en aucun cas être «taxé» aujourd'hui du pire président de la FAF que l'Algérie indépendante ait connu.

Que faut-il retenir réellement aujourd'hui du dernier déballage médiatique, et toujours en cours, suite à l'échec des Verts à la CAN 2017 qui prendra fin dans trois jours au Gabon?

Tout simplement à notre humble avis, que certaines personnes, et souvent les mêmes, ont visiblement la mémoire très courte, et même parfois totalement défaillante, tant il est vrai que tous ces «détracteurs» du président de la FAF, Mohamed Raouraoua, semblent faire preuve d'amnésie «chronique», chaque fois que l'EN est en échec. Mais le pire dans toute cette campagne qui a pour objectif clairement «affiché», via plusieurs médias, c'est lorsque notre ex-confrère sportif Hamid Grine, aujourd'hui à la tête du ministère de la Communication, se sente obligé de mettre le holà, à certaines dérives, au cours desquelles, la déontologie a été sérieusement «piétinée», au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, et du libre avis auquel ont droit aujourd'hui tous les Algériens. Il est vrai que depuis l'ouverture du champ médiatique en Algérie, la presse nationale, et tous les médias confondus, qu'ils soient privés ou du secteur étatique, bénéficient aujourd'hui d'un acquis indéniable, et que beaucoup d'autres pays nous envient actuellement. Il n'en demeure pas moins que l'information à laquelle ont droit tous les Algériens, ne doit en aucun cas rimer avec ce que vient de subir le président actuel de la Fédération algérienne de football, en des termes qui n'honorent point certains détracteurs du premier responsable du ballon rond algérien. Pour preuve, certains plateaux de TV privées, ont malheureusement donné lieu à un spectacle des plus affligeants, et surtout franchement déplorables à suivre. Quand bien même Mohamed Raouraoua a complètement raté le coche en rappelant le retour du Belge Georges Leekens à la tête des Verts, ou bien trop tardé pour pallier le départ de Christian Gourcuff, il reste que tous ces gens qui crient aujourd'hui au «scandale» sans la moindre retenue, ont malheureusement très vite oublié dans quel piteux état était l'EN en 2008, sous l'ère de Hamid Haddadj. Depuis le retour de Raouraoua à la tête du football algérien, personne ne peut nier le fait incontestable que l'EN, qui est avant tout la vitrine de l'Algérie, a effectué entre 2009 et 2016, un retour remarquable sur le double plan africain et international. Mohamed Raouraoua ne peut en aucun cas être «taxé» aujourd'hui du pire président de la FAF que l'Algérie indépendante ait connu.

C'est bien sous sa responsabilité que l'EN s'est qualifiée à deux Mondiaux consécutifs, en 2010 et 2014. C'est aussi sous son ère que le football a glané de nombreux acquis, qu'ils soient d'ordre matériel, infrastructurel, et financier. Ce n'est d'ailleurs nullement par hasard si Mohamed Raouraoua que personne ne connaissait dans le football en 2001, année de sa première élection à la tête de la FAF, a fait tant de chemins, et surtout réalisé un parcours de très loin positif sur plusieurs plans. Raouraoua est bien le président qui a su redonner du poids à l'Algérie, sur le double plan africain et notamment international. Il est vrai que la dernière non-attribution de la CAN 2017 à l'Algérie au profit du Gabon, est à considérer aujourd'hui comme un véritable échec pour notre pays. Mais que certains détracteurs, et non des moindres, de l'actuel patron de la FAF, mettent sérieusement à profit le dernier échec de l'EN à la 31ème CAN, relève aujourd'hui d'un esprit totalement «destructeur», et qui plus est, risque de ternir réellement l'image du foot algérien à travers une personne dont la réussite à la tête de la FAF, a souvent dérangé «certains cercles bien connus de longue date. Il est simplement utile de rappeler à l'opinion publique sportive nationale, comment un technicien algérien du nom de Rabah Saâdane, a été carrément «lynché», ou bien de rappeler aussi à tous ceux qui souhaitent aujourd'hui le retour du Franco-Bosniaque Halilhodzic, pourquoi le Français Gourcuff a fini par quitter les Verts. Certes, tous les Algériens vouent une passion parfais trop «excessive» envers leur Equipe nationale.

Toutefois, il existe dans le même temps des limites que les véritables «sages» ne franchissent jamais, au grand jamais, car le respect que tous les citoyens doivent observer envers leurs semblables, ne doit en aucun cas être piétiné, via des critiques, et autres invectives qui n'ont fait que «pourrir» ce merveilleux sport qu'est le football. Au risque de nous répéter, Mohamed Raouraoua a certainement commis des fautes, et devra en rendre compte devant ceux-là même qui l'ont élu. Un très vieux dicton bien de chez nous dit ceci: «Lorsqu'une rivière s'assèche, il ne reste au fond de son lit que des pierres, rien d'autre!».