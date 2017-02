LIGUE 2 MOBILIS - 19E JOURNÉE:JSM BÉJAÏA-WA BOUFARIK (DEMAIN-14H30) Les Béjaouis à la reconquête du podium

Par Boualem CHOUALI -

Les gars de la Soummam prêts à relever le défi

La mission ne s'annonce pas du tout facile devant le WAB de Bilal Dziri qui a arraché une belle victoire le week-end dernier à domicile devant le CA Bordj Bou Arréridj, un autre sérieux prétendant à l'accession.

Le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa accueillera demain une rencontre importante pour les Vert et Rouge de Yemma Gouraya. Une rencontre qui verra le doyen des clubs kabyles accueillir son adversaire du jour, le WA Boufarik pour le compte de la 19ème journée de Ligue 2 Mobilis. Une rencontre importante, car désormais, l'erreur est quasiment interdite pour les gars de Yemma Gouraya. En effet, ces derniers qui ont concédé deux défaites de suite, face au GC Mascara à domicile lors de la 17ème journée et face l'US Biskra le week-end dernier, se devront de réagir demain, faute de quoi ils verront leur chance de jouer l'accession diminuer davantage. C'est dire que la rencontre s'annonce des plus intéressantes et surtout importante pour le club cher à Boualem Tiab, qui veut voir son équipe remonter sur le podium et rester collée au peloton de tête en cette deuxième phase du championnat. Il faut souligner que les deux dernière défaites des Béjaouis sont été fatales pour le club qui a dégringolé à la 5e place au classement général, avec 28 points. Une chute que la direction des Vert et Rouge aussi bien au niveau du CSA que de la SSPA, n'arrive toujours pas à digérer en redoutant le triste scénario de la saison dernière. L'équipe dirigeante qui a pourtant mis tous les moyens possibles du côté de l'équipe n'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi de ses deux défaites «nous n'arrivons toujours pas à expliquer cette situation. Deux défaites de suite dont une à domicile, c'est à ne rien comprendre. Pourtant les joueurs sont payés au dernier centime, et sont toujours mis dans les meilleures conditions psychologiques possibles», nous avoue une source de la direction des Vert et Rouge avant d'ajouter «devant cet état de fait, la direction a décidé de suspendre le salaire des joueurs jusqu'à nouvel ordre». Une décision, en somme, que la direction a pris dans le but de pousser les joueurs à réagir sur le terrain. En d'autres termes, le boss Boualem Tiab, qui a mis tous les moyens à la disposition de l'équipe, exige, ni plus ni moins, une victoire ce vendredi devant le WAB. En agissant de la sorte, la direction du club veut secouer les joueurs et les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, afin de faire revenir leur équipe sur le podium et surtout rester collée au peloton de tête. C'est dire que cette rencontre de demain revêt un cachet particulier pour les gars de la Soummam. Avec l'arrivée de Brahim Zafour, en qualité de directeur général du club, le boss Boualem Tiab veut voir ses joueurs réagir par la plus belle manière afin de chasser le doute qui risque de s'installer dans la maison des Vert et Rouge. Un doute qui peut provoquer un passage à vide qui coûtera très cher à l'équipe chère au boss Boualem Tiab. Mais la mission ne s'annonce pas du tout facile devant le WAB de Bilal Dziri qui a arraché une belle victoire le week-end dernier à domicile devant le CA Bordj Bou Arréridj, un autre sérieux prétendant à l'accession. Ainsi, entre une équipe de la JSMB en quête de rebondir et se ressaisir, et son adversaire qui veut confirmer son réveil en cette phase retour, la rencontre de demain après-midi s'annonce des plus palpitantes.