JOUEURS LOCAUX La FAF cherche un sélectionneur

Par Saïd MEKKI -

Le temps presse et la Fédération algérienne de football cherche un sélectionneur, pour ne pas dire un staff technique pour l'Equipe nationale des locaux. En effet, la FAF, via son site officiel, vient de lancer un appel à candidature pour le recrutement du futur sélectionneur de l'Equipe nationale A'. Le premier objectif de cette sélection nationale des locaux est de préparer les éliminatoires de la 4e édition du CHAN 2018 (championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs évoluant au niveau national) qui se déroulera au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 et dont les éliminatoires auront lieu durant le second semestre 2017.

La prochaine assemblée générale de la FAF, dans deux semaines environ, étudiera le bilan de la sélection A et bien évidemment comme celle des locaux est directement liée au sélectionneur des A, il est évident que les membres de ladite AG vont discuter et prendre des décisions sur cette sélection des locaux qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Ce qui explique justement, pourquoi la FAF a précisé dans son dernier communiqué sur le sujet de la sélection des locaux que «les entraîneurs algériens qui souhaitent se porter candidats pour entraîner la sélection nationale A', devront envoyer leurs candidatures avant le 15 février 2017. Il est évident que dès cette annonce, des noms fusent déjà de partout comme ce fut le cas dès la démission du sélectionneur Leekens. Aux dernières nouvelles, on cite les noms de Omar Belatoui (coach du MC Oran) et celui de Kheireddine Madoui (entraîneur de l'ES Sétif) pour un duo à la tête de cette sélection. Comme si un seul ne suffirait pour des joueurs que chacun des deux techniciens connaît parfaitement. L'autre devrait, si tel est le cas, devenir adjoint du futur sélectionneur des A. Or, certaines mauvaises langues estiment qu'il serait préférable de faire ce choix par le nouveau président de la FAF qui sera élu. Or, la prochaine assemblée générale ordinaire devrait décider d'une commission pour les élections qui, elles, auront lieu vers le début du mois d'avril. Ce serait du temps perdu d'une part et d'autre part, il ne faut pas oublier que ce serait du pareil au même dans la mesure où les critères sont bien définis pour le profil du futur sélectionneur des locaux. De plus, et c'est d'importance: si Mohamed Raouraoua postulerait pour un renouvellement de mandat et qu'il aurait l'aval des membres de l'AG, ne serait-il pas vraiment du temps perdu?.... Il est utile de rappeler que la sélection nationale A' a été mise en veilleuse depuis mai 2015, avant de retrouver le chemin des stages avec un premier stage sous la houlette de l'ex-sectionneur des A, Christian Gourcuff. C'était en février 2016 pour préparer les éliminatoires de ce championnat d'Afrique des joueurs locaux prévu en 2018 au Kenya. L'EN A' est appelée à disputer entre avril et août 2017 un mini-championnat de la zone nord-africaine qualificatif pour ce CHAN de l'année prochaine. La sélection des locaux avait été dirigée par l'ex-sélectionneur national Georges Leekens avant sa démission après l'élimination des Verts dès le premier tour de la CAN 2017 au Gabon. Le technicien belge avait dirigé un premier stage de trois jours en décembre 2016 au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de 26 joueurs locaux.