Antar Yahia encense El Hadary

L'ancien capitaine de la sélection algérienne, Antar Yahia, a encensé le gardien de but de l'Egypte, Issam El Hadary, le qualifiant de «l'un des plus grands portiers» qu'a connus le football africain, après son rôle déterminant dans la qualification des «Pharaons» en finale de la CAN de 2017 qui se poursuit au Gabon. El Hadary (44 ans) a arrêté deux tirs au but lors de la victoire de son équipe face au Burkina Faso (1-1, 4-3 aux t.a.b.), mercredi soir à Libreville pour le compte de la première demi-finale de la CAN 2017. Yahia, en a profité aussi pour féliciter, via son compte twitter, le peuple égyptien pour le succès de son équipe nationale qui a accédé en finale de la fête continentale après sept ans d'absence de cet évènement.