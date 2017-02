AL SADD Bounedjah marque et sort exclu

L'attaquant international algérien d'Al Sadd Baghdad Bounedjah s'est distingué avant-hier lors de la rencontre contre Al Shahaniya (1-1) de la 19e journée du championnat qatari de première division en inscrivant l'unique but de son équipe avant d'être exclu à l'ultime minute de la partie. Le buteur algérien a ouvert le score pour Al Sadd à la 21e minute de la rencontre avant que Mohand Adnan Dergal n'égalise pour Al Shahaniya à la 37e minute. En dépit d'une domination totale, les coéquipiers de Bounedjah n'ont pas réussi à marquer un second but. Dans le temps additionnel, l'arbitre a exclu cinq joueurs dont Baghdad Bounedjah. C'est le 16e but de la saison de Bounedjah en championnat qatari, devancé par le Marocain Youssef Al Arabi (17). Suite à cette contre-performance, Al Sadd conserve sa deuxième place au classement avec 44 points, à deux longueurs du leader Lekhwiya, dirigé par l'entraîneur algérien Djamel Belmadi, qui accueillera Al Khor, vendredi.