CLASSEMENT DES BUTEURS (CAN 2017) Nakoulma et Kabananga en tête

Prejuce Nakoulma (Burkina Faso) et Junior Kabananga (RD Congo) occupent la tête du classement des buteurs de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon, au lendemain de la clôture des demi-finales de la compétition. Les deux joueurs totalisent trois buts chacun. Si la RD Congo a quitté le tournoi en se faisant battre aux quarts de finale face au Ghana (2-1) le Burkina Faso de Nakoulma sera au rendez-vous samedi avec le match pour la 3e place face au Ghana, ce qui devrait permettre à Nakoulma de s'emparer de la tête du classement. Dix joueurs suivent derrière avec 2 buts chacun dont les deux internationaux algériens Islam Slimani et Riyad Mahrez.