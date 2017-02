CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Djallit rejoint Hamia et Messaâdia en tête

Grâce à son but face au CR Belouizdad (1-1), avant-hier soir en ouverture de la 18e journée de la Ligue 1, l'attaquant de la JS Saoura, Mustapha Djallit, rejoint Amine Hamia (CR Belouizdad) et Ahmed Messaâdia (MO Béjaïa) en tête du classement des buteurs. Les trois joueurs comptent chacun sept réalisations, et Djalit envisage de rééditer le coup de la saison 2010-2011 quand il avait terminé meilleur buteur du championnat. A l'époque, il portait les couleurs du MC Alger. Néanmoins, la concurrence cette saison est très rude. Les trois coleaders sont suivis par quatre joueurs disposant chacun de six buts. Il s'agit de bou Sofiane Balegh et Habib Bouguelmouna (USM Bel Abbès), Mohamed Benayad (RC Relizane), et Youcef Chibane (DRB Tadjenanet). Six autres joueurs complètent le podium avec cinq buts chacun, à savoir, Hichem Cherif (MC Oran), Guessan Ghislan et Rabie Meftah (USM Alger), Mourad Meghni (CS Constantine), Rachid Nadji (ES Sétif), et Hamza Zaidi (JS Saoura). La 18e journée du championnat se poursuivra vendredi et samedi.