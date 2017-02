HANNI, CAPITAINE D'ANDERLECHT "Je pensais que Leekens me ferait plus jouer lors de la CAN"

Taille du texte :

L'international algérien, Sofiane Hanni, s'est dit «content» d'avoir découvert la coupe d'Afrique, malgré l'élimination bien trop précoce des Verts dans cette épreuve qui se poursuit au Gabon, ajoutant qu'il ne regrettait pas d'y avoir participé même s'il pensait que l'entraineur national George Leekens allait lui donner plus de temps de jeu. «Je suis content d'avoir découvert la coupe d'Afrique. Malgré l'élimination bien trop précoce, cela reste une expérience que je n'oublierai pas.», a déclaré le capitaine d'Anderlecht (Div.1, Belgique» au journal la Dernière Heure. La participation du milieu offensif de 26 ans dans la CAN lui a valu toutefois sa place de titulaire à Anderlecht. Il était remplaçant contre le Standard dimanche dernier, et il pourrait encore l'être ce vendredi soir à Lokeren. Une situation qui ne l'inquiète nullement. «Non, je prends ça avec philosophie. Je savais en partant à la CAN que je risquais de perdre ma place au Sporting. Le club a gagné les deux matchs où je n'étais pas là et je ne peux rien revendiquer. Je vais juste me battre pour récupérer ma place», a-t-il assuré.