MATCH JS SAOURA-ENUGU RANGERS (LIGUE DES CHAMPIONS) Mise en place d'une cellule de coordination

Une cellule de coordination et de suivi de la rencontre JS Saoura-Enugu Rangers (Nigeria), comptant pour le premier tour aller des éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique, a été mise en place sous l'égide du wali, a-t-on appris de la direction de la formation de Ligue 1 Mobilis. Cette rencontre prévue le17 février au stade du 20-Août de Béchar fait l'objet d'intenses préparatifs, tant au niveau du club de la Saoura que des autorités locales, pour qu'elle soit une véritable fête du football africain, a-t-on souligné.

Le stade du 20-Août, où doit se dérouler cette rencontre, fait l'objet actuellement d'une prise en charge conséquente de ses différentes structures pour pouvoir répondre aux exigences et normes africaines et internationales en matière de rencontres sportives, a-t-on indiqué à la direction locale de la jeunesse et des sports et au niveau de la commune de Béchar.

Sur le plan de l'hébergement de l'équipe visiteuse, trois grands hôtels ont été retenus à Béchar et un à Taghit, au cas où les responsables d'Enugu Rangers et hôtes de la région opteraient pour ce dernier hôtel de classe internationale, les autres hôtels sont ceux d'El-Madani, El-Djazira et Antar à Béchar.

Des autocars de luxe ont été prévus pour le transport des joueurs d'Enugu Rangers et leurs supporters, a-t-on fait signaler à la cellule de coordination et de suivi de cette rencontre. En prévision de ce rendez-vous sportif africain, la JS Saoura a procédé au recrutement de cinq nouveaux joueurs durant le mercato: le défenseur Talah Fatah (ex-CA Batna), Salah Nour Islam également défenseur et ex: sociétaire de JSKabylie, du milieu de terrain Ben Alam Djamel (ex: ASM. Oran) et des attaquants Saïd Abdel Djalil qui vient du MC. Saida et Ghazali Youcef de l'USM. Bel-Abbès, a fait savoir le président du club, Mamoun Hamlili.